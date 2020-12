A pocos días de despedir el 2020, el mundo de la música ha tenido que decir adiós a Armando Manzanero. El ‘rey de los boleros’ fallecía el lunes a los 85 años a causa del coronavirus. El mítico cantante llevaba ingresado en un hospital de Ciudad de México desde el jueves 17 de diciembre tras contagiarse de COVID. Su familia había explicado que se estaba recuperando, pero finalmente el artista falleció la madrugada del lunes debido a un paro cardíaco. Su hijo Juan Pablo Manzanero explicó al diario Reforma que su padre se había contagiado a principios de mes cuando realizó un viaje para festejar su cumpleaños. «A todos mis hermanos les dio COVID, y a mi jefe (…) Yo le dije: ‘oye pa, no andes saliendo’, y me dijo: ‘Es que si yo me quedo en casa me muero’. Es una persona que siempre estuvo muy activa», reconocía su hijo.

Nada más conocerse la noticia de su muerte, los mensajes de condolencia comenzaron a llegar. «Irreparable pérdida para el mundo de la música latina», reza el comunicado emitido por la Academia de los Latin Grammy’s. Pero además las redes sociales se llenaron de cariñosas despedidas y homenajes al ‘rey de la balada latina’ como así se le conocía. Entre este multitudinario pésame se encontraban los posts de artistas de la talla de Alejandro Sanz que se despedía publicando una imagen junto al cantante y un video de una actuación juntos. «Anoche nos dejó Armando Manzanero. Nos enseñaste a adorar de la manera más bella. Gracias por tu vida amigo y por tu música. Descansa en paz, no te olvidaremos», escribía el intérprete de ‘Corazón Partío’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz)

Pablo Alborán también se mostró consternado por la pérdida del «maestro». Con él compartió escenario en la pasada gala de los Premios Billboard en octubre, donde se le rindió un último homenaje por sus seis décadas «transformando la música latina». En esta actuación, Manzanero tocó el piano desde florida y cantó junto al malagueño, además de con Luis Fonsi y otros artistas mexicanos. El intérprete de ‘Saturno’ compartió con sus seguidores varios posts dedicados a Manzanero. Uno de ellos fue precisamente un video con esta actuación conjunta en octubre. «No tengo palabras. Descansa en paz. Gracias por escribir y cantarle al amor como nadie»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran)

Vanesa Martín, Luis Fonsi, Ricky Martín también se han unido al dolor por la pérdida de esta leyenda a la que también ha querido recordar Antonio Banderas, un romántico empedernido que no ha querido pasar por alto la triste noticia. «Adiós señor Manzanero. Gracias por hacernos sentir tantas cosas a través de sus canciones», ha escrito en su perfil de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial)

En sus más de 60 años sobre el escenario, Armando Manzanero escribió más de 400 canciones. Suyas son algunos clásicos inolvidables como ‘Esta tarde vi llover’, ‘Somos novios’ o ‘Contigo aprendí’. Han sido muchos los artistas contemporáneos que le han versionado, pero también leyendas como el mismísimo Elvis Presley quien, en 1973, se atrevió a cantar su versión en inglés de ‘Somos novios’, traducida como ‘It’s Impossible’. Pero también compuso canciones para telenovelas y para Luis Miguel.

Su relación con el artista mexicano ha sido calificada en el país azteca de ‘amor-odio’. Manzanero fue el compositor de ‘Te extraño’ y ‘No sé tú’, dos de los hits de Luis Miguel que forman parte del álbum ‘Romance’. Con este disco se consagró como artista internacional con más de 7 millones de copias vendidas en todo el mundo, además de permanecer 32 semanas en el número 1 de la lista Billboard Latin Pop Albums. Pero ‘el Sol de México’ no ha mostrado su pesar por la muerte del compositor. Su relación no terminó del todo bien y el propio Manzanero reconoció su malestar con el joven cantante con unas duras declaraciones en las que le calificaba de «desagradecido». Y aunque en los últimos años las aguas habían vuelto a su cauce, lo cierto es que el Luis Miguel aún no ha hecho referencia a la pérdida del veterano artista.