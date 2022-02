Antonio Resines recibe el alta hospitalaria tras 48 días ingresado por Covid

Antonio Resines vuelve a sonreír. El actor ha recibido el alta hospitalaria este jueves después de un mes y medio ingresado a consecuencia del Covid. Atrás queda uno de sus peores trances en los que por momentos se temió por él. En total han sido 48 días ingresado -36 días en la Unidad de Cuidados Intensivos y 12 días en planta de hospitalización- en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Precisamente, ha sido el centro médico que ha cuidado de él todo este tiempo el que ha informado de esta buena noticia a través del que es su último parte médico: «El paciente, don Antonio Fernández Resines (Antonio Resines), ingresado desde el 23/12/21 en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón por una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a neumonía COVID bilateral, ha recibido hoy el alta hospitalaria tras permanecer 36 días en la Unidad de Cuidados Intensivos y 12 días en planta de hospitalización», reza el escrito.

La misiva termina apuntando que «Antonio Resines se incorpora ahora al programa ambulatorio de Atención Post UCI-Covid del Hospital Gregorio Marañón, que ofrece una atención multidisciplinar integral a los pacientes que han permanecido ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos con especialistas de Medicina Interna, Neumología, Enfermedades Infecciosas, Psiquiatría, Rehabilitación y Nutrición.».

A sus 67 años, el actor de Torrelavega necesito acudir de urgencia al hospital el pasad0 23 de diciembre por una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a neumonía bilateral originada por coronavirus. En ese momento se encontraba inmersa en un proyecto importante y su estado hizo que los responsables de Movistar+ tomaran la decisión de posponer el estreno de la serie Sentimos las molestias, que estaba prevista para el mes de febrero. Durante estos casi dos meses ha estado acompañado en todo momento por su mujer, Ana Pérez-Lorente, que le ha cuidado y le ha protegido desde el primer día hasta el último, incluido a partir de ahora que empieza esta nueva etapa de recuperación en su casa.

La preocupación por Antonio Resines ha recorrido todos los corrillos y platós estas últimas semanas. Muchos compañeros de profesión eran preguntados en entrevistas por el estado de salud del genial intérprete de Diego en Los Serrano, aprovechando para enviarle muchos ánimos. Pepón Nieto expresaba su optimismo asegurando que «es un tío fuerte. Yo tengo fe y esperanza de que va a salir bien de esto y que va a tirar para delante. Seguro que sí».

No obstante, la preocupación se apoderaba también de otros amigos, como Juan Echanove, quien no quería ni pensar en un desenlace diferente al que afortunadamente ha tenido lugar: «Yo no sé qué pasaría conmigo si mi amigo Resines no saliera de esto. Todos los días cuando me levanto, lo primero que pienso es mi amigo Resines está luchando. Es un luchador. Es el mejor de todos nosotros, con diferencia… Yo le conozco desde que éramos niños prácticamente, desde que teníamos 19-20 años. Resines es el mejor, es un tipo estupendo y excelentísimo actor. Es un excelentísimo productor. Un hombre todo lo que es, todo lo que ha hecho, lo ha hecho dentro de un cariño y un respeto de la profesión que solamente tienen los grandes actores. Resines a mí no me vas a… No, Resines, no», concluía.

Felizmente, Antonio Resines ya está en casa para finiquitar su recuperación tras este tremendo susto.