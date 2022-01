Una vez más, la moda se convierte en un gran reclamo en Sevilla. Era el pasado sábado cuando la capital andaluza se vestía de gala para presenciar We Love Flamenco, una gala de desfiles que año tras año se supera con derroche de glamour, de estilo, y cómo no, con la aparición de grandes rostros del panorama nacional. Entre ellos Pepón Nieto, que haciendo gala de su característica simpatía no dudó en atender a los medios de comunicación en el photocall propio de la cita.

Como no podía ser de otra manera, el actor fue preguntado por la salud de Antonio Resines. Se han cumplido tres semanas desde que se dio a conocer que el protagonista de Los Serrano no estaba pasando por su mejor momento tras haberse contagiado de covid. Y es que pese a que la nueva variante ómicron suele tener síntomas más leves que el coronavirus tal y como lo conocíamos, las patologías de Resines han provocado que aún siga en el hospital, preocupando así a todos sus compañeros de profesión: “Sé que sigue en el hospital y espero que vaya mejor. Estamos todos un poco preocupados, pero espero que vaya tirando para arriba”, comenzaba diciendo Pepón Nieto. No obstante, es consciente de que su amigo es fuerte y saldrá de esta pronto: “Es un tío fuerte. Yo tengo fe y esperanza de que va a salir bien de esto y que va a tirar para delante. Seguro que sí”, finalizaba sin querer desvelar muchos más detalles sobre el estado de Antonio.

Durante su aparición en la alfombra roja del evento, Nieto también hizo referencia a la gran ilusión que le hacía formar parte de We Love Flamenco y poder ver en primera persona las creaciones de Johanna Calderón: “Johanna Calderón es mi amiga desde que era una niña y la conozco desde su infancia. La he visto crecer y estoy encantado. No había podido venir nunca a ver ningún desfile y ha sido un lujazo estrenarme con ella”, confesaba. Y es que en eso de que “Sevilla tiene un color especial” parece estar muy de acuerdo también el intérprete, habiendo asegurado haber ido a la famosa feria de esta ciudad en alguna ocasión y admitiendo tener ganas de que ese tipo de festejos vuelvan a celebrarse con normalidad: “A ver si vuelve la Feria de Sevilla, la Semana Santa y un poco todo”. Con respecto al ámbito laboral, Pepón ya tiene varios proyectos comenzados de cara al 2022 y espera que todo siga evolucionando, eso sí, teniendo en cuenta las medidas y recomendaciones sanitarias: “Estoy haciendo teatro y empiezo a grabar la próxima temporada de 30 monedas de HBO”, decía visiblemente ilusionado.

Nada más encontrarse con Pepón Nieto, la gran protagonista de We Love Flamenco no pudo evitar fundirse en un abrazo con él. Johanna Calderón también se dejó ver en el photocall del evento: “Ha sido muy guay. Tenía muchas ganas de fiesta y de que la gente se riera. Ya está bien de llorar y de estar en casa metidos, hay que volver a vivir porque nos hemos perdido mucho tiempo”, apuntaba la diseñadora con respecto a su desfile.