Antonio Resines podría estar cerca de encontrar la luz al final del túnel. Las últimas novedades en torno a su estado de salud dan motivos para pensarlo. El pasado 23 de enero se cumplió un mes desde que el genial actor fuera diagnosticado con una neumonía bilateral originada por covid-19 que le hizo ingresar en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Su pronóstico siempre ha sido muy reservado, pero el hecho de no haber salido de la UCI desde entonces había hecho saltar todas las alarmas.

Una persona que le conoce bien es Cayetana Guillén Cuervo. Ambos han compartido innumerables momentos juntos y pertenecen al órgano ejecutivo de la Academia de Artes Escénicas. Él es vocal de la Junta Directiva mientras que ella es presidenta desde es recién nombrada presidenta desde el pasado 14 de enero. Aprovechando su nombramiento, la actriz ha visitado el plató de La Roca para pasar revista a la actualidad.

El espacio estaba dirigido por primera vez por Juan del Val, marido de la presentadora habitual, Nuria Roca, que estaba confinada en casa tras haber dado positivo en covid-19. Allí fue preguntada, naturalmente, por su gran amigo Antonio Resines, acerca de quien dio novedades muy esperanzadoras.

«Está mejor. Y hasta ahí puedo leer porque es su familia quien tiene que decirlo, pero sé que está mejor, que son buenas noticias», comentó. «Pronto estará por aquí dando guerra, contando chistes. Te das cuenta por qué Resines es identidad de este país, eso es la cultura», añadió. Asimismo, ha desvelado una conversación reciente con Resines: «Estaba en la anterior Junta Directiva y cuando yo le llamé, mientras yo estaba formando la Junta Directiva con gente muy brillante y muy maravillosa que está currando por la Academia, me dijo que ‘no me voy a ir, te voy a apoyar». «Forma parte de la historia de este país», decía Juan del Val, a lo que Cayetana apuntaba que: «Claro que sí, como mis padres y como los técnicos de este país. Cada uno tiene una función y forman parte de la identidad de España».

Precisamente, hace unos días fue otro buen amigo en la profesión, Juan Echanove, el que habló del estado de Antonio Resines. Se mostró preocupado pero optimista: «Yo no sé qué pasaría conmigo si mi amigo Resines no saliera de esto. Todos los días cuando me levanto, lo primero que pienso es mi amigo Resines está luchando», comentó. Es un luchador. Es el mejor de todos nosotros, con diferencia… Yo le conozco desde que éramos niños prácticamente, desde que teníamos 19-20 años. Resines es el mejor, es un tipo estupendo y excelentísimo actor. Es un excelentísimo productor. Un hombre todo lo que es, todo lo que ha hecho, lo ha hecho dentro de un cariño y un respeto de la profesión que solamente tienen los grandes actores. Resines a mí no me vas a… No, Resines, no», dijo.

Para rematar, cabe destacar que la entrevista de Cayetana Guillén Cuervo también dio pie a hablar de otros asuntos como que no tolera nada bien las críticas: «Soy muy insegura y me afecta mucho la opinión negativa de otra persona, me afecta muchísimo, me afecta un montón».