Nuria Roca da positivo en Covid y ya tiene sustituto

Ómicron continúa haciendo mella en España y dejando nuevos casos. Uno de los últimos rostros conocidos en caer ha sido Nuria Roca. La valenciana ha dado positivo en Covid-19 y eso le ha obligado a confinarse en su domicilio. La consecuencia directa: tener que ausentarse de su puesto de trabajo. Un obstáculo con el que no contaba pero que lleva de la mejor manera posible.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

Sentada en el sofá de su casa, vestida con un bonito jersey de lana azul y degustando una taza de café, la presentadora posa con cara de resignación y acompaña la imagen con el siguiente texto: «Pues por aquí me voy a quedar un rato. Realidad que hay que afrontar… compromisos que hay que suspender… proyectos que hay que retrasar… trastornos que ocasionas a taaaanta gente… protección máxima y aislada para no perjudicar», escribe. Al mismo tiempo, desvela lo que piensa hacer para ocupar el tiempo: «Yo me encuentro bien, así que aprovecharé para arreglar cajones y poner cosas en orden». No le queda otra.

Por lo pronto, Nuria Roca faltará a su cita con El Hormiguero, un programa que se ha convertido en la horma de su zapato. Una ausencia que -previsiblemente- repetirá el jueves de la próxima semana. Entre medias tampoco podrá asistir a La Roca, el programa que hace semanas estrenó en La Sexta y donde recibe a invitados ilustres para entrevistarlos de manera desenfadada.

Y como suelen decir, a rey muerto, rey puesto. Nuria Roca ya tiene sustituto para presentar La Roca y no es otro que Juan del Val. Su marido ha dado negativo en las pruebas diagnósticas que se ha realizado y, si nada se tuerce, será quien lleve las riendas del espacio televisivo el próximo domingo. Desde que supo del positivo en Covid de su mujer no tuvo ningún contacto con ella para minimizar riesgos y estar en condiciones de ser su reemplazo de manera puntual.

Lo cierto es que ambos forman un tándem espectacular tanto personal como profesionalmente hablando. Están acostumbrados a compaginar trabajo y matrimonio. Mucho se ha hablado de la receta que les lleva a demostrar tanta conexión a la vez que separan ambos ámbitos: «Somos una pareja que nos gusta mucho hablar y hablamos mucho, conversamos, discutimos y lo pasamos bien, entonces la tertulia sí que se convierte en una especie de prolongación de nuestras conversaciones muchas veces», reconocía Nuria Roca hace unos meses. «Es que tenemos una manía y es la de llevarnos bien. No lo podemos ni evitar. Hay una cosa muy sencilla y es que nos caemos muy bien, que tampoco es muy habitual en algunas parejas. A partir de ahí… no sé, es que nosotros tampoco nos planteamos las cosas. Surgen y ya está (…) nos vamos a cenar solos, con amigos por separado. Es importante también tener una vida al margen de lo que es tu ámbito laboral», decía en otra entrevista.