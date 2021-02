El día por fin ha llegado. Pablo Motos ha regresado a “El Hormiguero” después de pasar dos semanas confinado en su hogar al haber estado en contacto con un positivo en coronavirus y someterse a varios tests que determinaron que había contraído la infección. El presentador ha pasado los últimos días en su residencia y aunque ha estado pendiente en todo momento de la evolución del espacio y haciendo intervenciones de manera telemática, no ha sido hasta ahora cuando ha podido retomar su actividad con normalidad.

El presentador ha vuelto al plató y lo ha hecho en compañía de Nuria Roca, quien ha sido la encargada de sustituirle al frente del espacio en los últimos días. “Necesito mucha sinceridad esta noche”, ha comenzado diciendo el presentador. “Me gustaría entrevistarte”, le ha comentado a Nuria Roca, que no ha dudado en decirle que a ella también le gustaría hacerlo.

Ambos han mantenido una breve conversación en la que se han sincerado lo que ha supuesto esta experiencia. Motos le ha recordado a Nuria que hace tiempo le dijo que le gustaría que fuera ella quien le sustituyera si en algún momento se contagiaba, aunque la valenciana ha recordado que entonces dijo: “gracias por la confianza, pero eso no va a pasar”.

La periodista ha asegurado que para ella fue un shock cuando le dijeron que tenía que ponerse al frente del espacio: “creo que entré en pánico, pero de forma inconsciente. He olvidado el primer programa. Recuerdo que estaba nerviosa al día siguiente, la segunda vez”, ha dicho.

Pablo Motos no ha faltado a su cita con el espacio desde la primera edición, de manera que para él, asumir que tenía que confinarse ha sido uno de los acontecimientos más complicados de los últimos tiempos: “fue como si te clavan un machete en el pecho. Yo no he fallado en los últimos quince años, nunca, en cualquier circunstancia. Es uno de esos momentos en los que ves que no eres nada y que la vida cambia en un segundo.”

El valenciano ha reconocido que, a lo largo de su vida profesional, estar al frente de “El Hormiguero”, ha sido una de las cosas que más felicidad en su vida. Nuria no ha podido evitar preguntarle su opinión sobre cómo le ha sustituido a lo largo de estos días: “has estado espectacular, has iluminado este plató, has hecho que cada noche sea especial. Te quiero y eres una de mis personas favoritas”, ha asegurado.

Motos había prometido que en su regreso quería tener un momento en el que hiciera una reflexión como si no hubiera cámaras delante, y así ha sido: “os quiero contar cómo me he sentido”, ha comenzado diciendo. “He pasado miedo por mí, pero sobre todo por mi mujer, por si la había contagiado”, ha asegurado antes de aclarar que si no fuera por los tests, hubiera cabido la posibilidad de que hubiera contagiado a gente sin saberlo.

El presentador ha dicho que aunque sus síntomas han sido leves sí que ha tenido algunos. “He tenido algunos síntomas mentales. Mucha tristeza, muchas ganas de llorar sin saber por qué, también mal humor y se lo ha comido mi mujer. Ella era la única conexión que yo tenía con la vida y con la comida”.

Motos ha finalizado su reflexión dando las gracias a su equipo por todo el apoyo y les ha invitado al centro del plató para dedicarles un abrazo: “el trabajo en equipo es capaz de llegar donde no llegarías tú solo. Gracias a todos de verdad”, ha recalcado.

Un momento complicado

El valenciano ha pasado la enfermedad con síntomas muy leves pero, a pesar de esto, ha revelado que el haberse contagiado le ha hecho pensar en muchas cosas. Así se lo transmitió a Nuria Roca en la última videollamada desde su casa. La presentadora ha recibido muy buenas críticas por su papel al frente del espacio. De hecho, Motos no dudaba en bromear sobre lo que ha sentido mientras veía el programa desde su casa: “estoy preocupado porque cada día sale mejor el programa sin mí y cada día me siento más un youtuber», aseguraba ayer.

Aunque ya está plenamente recuperado, el presentador reconocía que ha habido momentos en que ha estado muy preocupado: “yo soy asmático y si pillaba el Covid era un problema, pero me han dicho los médicos que me ha salvado el deporte. Mi sistema inmunitario está bien por el deporte”, comentaba. El presentador confesaba que gracias a estos días de aislamiento ha tenido tiempo para pensar: “he pensado si me moría, es lo más raro… pero también me he quedado mucho tiempo en blanco, yo soy de los que intentan nunca perder el tiempo ni en el pensamiento y he logrado estar en blanco», aseguraba.