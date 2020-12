Anne Igartiburu no va a despedir el 2020 con buen pie. La presentadora ha preocupado a todos después de aparecer en su último evento andando con muletas. Tan solo restan dos semanas para las Campanadas y un infortunio ahora podría dar al traste con sus planes. Ella misma nos desvela en el vídeo superior qué le ha pasado. Además, habla de lo especial que va a ser poder compartir las uvas con su gran amiga Ana Obregón tras el varapalo sufrido con la muerte de su hijo. La vizcaína charla con los medios de comunicación de este y de otros asuntos.

Lo primero es la salud. ¿Por qué camina con muletas? «Vengo con deportivas porque me he torcido un tobillo y no me puedo poner tacones hoy», comenzaba diciendo. La pregunta era obligada: ¿Y las Campanadas? «Para ese día sí, sí, hombre sí. Estoy bien, pero tengo que hacer reposo. Me da un poco de rabia, pero bueno», tranquilizaba a todos. Sobre este día, Anne Igartiburu ha dado muchas pistas sobre el vestido que lucirá. Renueva confianza en su color y diseñador fetiche: «Es largo, es rojo, de manga larga y de Lorenzo Caprile. Es sencillo en el diseño y muy vistoso en la luz.

Conocer que su compañera para presentar las Campanadas de TVE iba a ser Ana Obregón fue todo un bombazo y así lo confirma la propia Igartiburu: «Pues imagínate. Es lo mejor que te puede pasar. Ana es una compañera importante y sin menospreciar a otras, Ana García Obregón es la mejor que me podía haber tocado». Anne tuvo la gran suerte de hacerla una entrevista que nos puso las lágrimas a flor de piel a todos: «Yo la vi bien, a ver. Estuvo todo el rato muy campeona, pero, también es verdad, que cuando la tienes delante, la sientes tan tuya que te emocionas. Pero bien», comentó.

Puede que fuese una de las entrevistas más duras que le ha tocado hacer. Así responde Anne: «No lo sé. Ella estuvo todo el rato muy cariñosa y muy consciente. Ana es una mujer ya que lleva mucho recorrido, nos da mil vueltas. Ella ha vivido muchos acontecimientos importantes y sabe lo que es estar delante de la cámara como nadie».

El próximo viernes 18 tendrá lugar la presentación de la programación de RTVE para esta Navidad. Será una buena oportunidad para ver la reaparición ante las cámaras de Ana Obregón. Ya tenemos muchas ganas de ver por qué vestido se decanta la actriz, lástima que Anne Igartiburu no nos haya querido dar pistas: «Solo os puedo decir que el de Ana no va a ser rojo. Ya os contará ella si quiere. Yo no puedo contar más, pero seguro que va guapísima. Es que como ella tampoco ha querido hablar mucho yo no quiero contar más, para que luego no pongáis nada que igual a ella le pueda molestar».

La de Nochevieja será una cita en la que Ana Obregón despida el peor año de su vida. Anne sabe que el ejemplo de su amiga servirá a otras muchas familias que hayan perdido un ser querido: «Yo creo que ella tampoco quiere acaparar todo, porque la conozco, pero me parece que es un gesto y un guiño a muchas familias que lo están pasando mal no solamente ahora, sino a todos los que han perdido a un familiar en algún momento de su vida». Además, qué duda cabe de que Aless Lequio estará muy presente. ¡Ya solo quedan dos semanas para disfrutar de una de las noches más especiales del año!