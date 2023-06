Ana Obregón ha vivido unos meses de lo más convulsos. El pasado mes de marzo cogía un vuelo con destino Miami, Estados Unidos, para conocer a su nieta Ana Sandra, nacida mediante gestación subrogada a través de la genética de su difunto hijo, Aless Lequio, que murió el 13 de mayo de 2020 a consecuencia del cáncer, concretamente el sarcoma de Ewing, por el que estuvo luchando varios años. El pasado miércoles, 31 de mayo, la presentadora aterrizaba en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sin tener ningún tipo de contacto con la prensa. Se la pudo ver visiblemente feliz junto a la pequeña mientras se metía en el coche para dirigirse a su hogar.

La expectación era máxima y, finalmente, Ana Obregón ha reaparecido este viernes, 2 de junio con una gran sonrisa. Haciendo gala de su habitual cercanía con la prensa no ha dudado hacer unas declaraciones. «¡Hola, chicos! A ver, lo primero de todo os he comprado unas pastas en nombre de Anita. Están buenísimas. Para que desayunéis. Esto es como agradecimiento a todo vuestro cariño», ha comenzado diciendo, visiblemente feliz debido a la etapa personal en la que se encuentra.

«He vuelto a vivir», ha reconocido con una gran sonrisa mientras iba en el asiento del copiloto junto a sus dos hermanas, Amalia y Celia. «Voy a hacer pocas declaraciones porque he dejado a Anita que me he ido a hacer el color del pelo», ha contado. Sobre cómo está la recién nacida ha dicho que está «para comérsela». «Bueno, las gafas no me las quito que llevo sin dormir cuatro días o tres meses», ha comentado con un toque de humor.

Ha reconocido también que el momento que está viviendo con la pequeña que le trae muchos recuerdos. Es necesario mencionar que, fruto de su relación sentimental nació su único hijo, el joven emprendedor que nos dejó a los 27 años. «Solamente quería agradeceros a todos el cariño, el amor y que os alegréis de que haya vuelto a vivir y os mando un besito», ha indicado antes de confesar cómo ha sido el reencuentro familiar. «Rodeada de todos, de mis hermanos…», ha añadido. Después, ha aclarado que no ha recibido la visitas de amigos porque «llegué antes de ayer y tengo las maletas hechas».

Sobre su ex, el colaborador de El programa de Ana Rosa ha comentado que «tiene la puerta abierta» en el caso de que quiera conocer a su nieta. Antes de continuar con su rutina Ana ha dicho que «Anita es española de corazón» cuando ha sido preguntada por el DNI, ya que nació en la ciudad de Florida el pasado 20 de marzo. Sin duda, este es un nuevo capítulo en la vida de la intérprete de Ana y los 7 en el que la felicidad marca la tónica de sus días tras la pérdida de su hijo, a quien adoraba.