La hermana de Ana Obregón acerca posturas con Alessandro Lequio tras su sonada discrepancia

Ana Obregón ha vuelto. Tras más de dos meses instalada en Miami, centrada en el cuidado de la pequeña Ana Sandra, la actriz aterrizaba el pasado miércoles en el aeropuerto de Madrid. Aunque no intercambió ningún tipo de palabras con los medios, su sonrisa delataba la felicidad que sentía ante el inminente reencuentro con sus familiares. Durante estas semanas, la única que ha viajado hasta Florida para conocer a la menor fue su íntima amiga Susana Uribarri, por lo que sus hermanos, sobrinos y demás familiares estaban deseando que llegara este día para dar la bienvenida a la pequeña del clan.

Sin poder contener la emoción, las hermanas de la presentadora no han dudado en atender a la prensa en las últimas horas. Según sus propias palabras, desde que la protagonista de Ana y los siete ha regresado a su país natal no se han separado de ella. Esta misma mañana, Celia Obregón ha salido de su casa de Madrid y ha vuelto a manifestar que Ana se encuentra en un momento muy especial: «Está fenomenal», ha confesado. La nueva rutina de su hermana en la capital parece ir viento en popa y ha asegurado que muy probablemente la veremos pronto paseando por los alrededores de su vivienda con el cochecito de la recién nacida.



Centrándonos en los bonitos reencuentros que están viviendo estos días los miembros del clan Obregón, resalta, de nuevo, la ausencia de Alessandro Lequio, abuelo biológico de Ana Sandra. Aprovechando su conversación con los medios, Celia Obregón ha reiterado que no hay ningún tipo de polémica con el italiano y que, sin dudarlo, las puertas de la casa de Ana siempre estarán abiertas para él. Unas palabras que llegan justo después de que vuelva a surgir una sonada discrepancia entre la familia de la bióloga y colaborador de El programa de Ana Rosa.

Nada más conocer a Ana Sandra, las hermanas de Ana Obregón han confesado en repetidas ocasiones que, bajo su parecer, la menor era muy parecida a Aless, una opinión que Alessandro Lequio no comparte en absoluto o al menos, así lo ha manifestado en el programa matinal de Mediaset: «Soy muy malo con los parecidos. Para mí, todos los niños son iguales. Aless era pelón, no tenía pelo cuando nació y era muy rubio, muy rubio igual que mi hija. A esta la veo más morenita. Mi madre también era más rubia», sostenía. Ana Rosa apoyaba las palabras de su compañero afirmando que, aunque la pequeña tenga genes de Ana y Alessandro, también los tiene de la madre donante, la cual «no se sabe cómo será».

A pesar de que Celia parece intentar acabar con el enfrentamiento que ha acaparado los principales titulares de la crónica social de nuestro país, Alessandro Lequio ha explicado que, por el momento, no tiene intención de conocer a su nieta: «Ahora no es el momento de acercarse. Lo que quiero es paz y tranquilidad, discreción. No quiero ruido. Yo tengo una familia con la que soy feliz, una hija a la que tengo que cuidar y educar y ahí estoy enfocado ahora mismo, el resto ya se verá», aclaraba el italiano.