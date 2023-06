El valiente paso al frente de Ana Rosa Quintana en la lucha contra el cáncer

Aunque fue hace un año y medio cuando Ana Rosa Quintana tomó la palabra de su programa para confesar que padecía cáncer de mama, lo cierto es que la presentadora sigue inmersa en su tratamiento. Tanto es así, que recientemente se sometía a unas revisiones cuyos resultados fueron viento en popa, y así se lo explicó ella misma a los espectadores: «Ya saben que cuando uno tiene cáncer, hay que estar siempre pendiente de lo que ocurre y les tengo que comunicar que todo ha salido estupendamente. Así que hasta después del verano ya estoy tranquila», revelaba, visiblemente contenta. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la maestra de ceremonias del espacio televisivo de las mañanas de Telecinco ha hecho referencia a un avance médico contra el cáncer.

Ha sido Joaquín Prat el encargado de despedir El Programa de Ana Rosa señalando la que para él ha sido la noticia del día por excelencia: «Sin ciencia no hay futuro. Científicos españoles y australianos han descubierto que el ADN humano puede repararse y que pondría en marcha una maquinaria celular de enzimas antioxidantes que lo permiten. Este es un avance fundamental en, entre otras cosas, la lucha contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y contra el cáncer», indicaba, para después pasar el testigo a su compañera de profesión, la cual parece tener bastante clara la idea de ayudar en lo que a este experimento médico se refiere con el objetivo de que más personas puedan curarse, llegando incluso a ofrecerse a que le pongan una dosis: «Yo me ofrezco. Que me pongan una dosis reparadora. Al final, en ciencia es en lo que hay que invertir», pronunciaba con total convencimiento. Unas palabras con las que ha sorprendido tanto al resto de presentes en el plató como a la audiencia, demostrando estar dispuesta a poner fin a una enfermedad que día tras día se cobra la vida de miles de personas en todos los rincones del planeta.

Este llamamiento ha tenido lugar tan solo unos días antes de que el futuro profesional de la periodista dé un giro de 180 grados. Teniendo en cuenta la cancelación de Sálvame de cara al próximo 23 de junio, la cúpula de la cadena de Fuencarral pidió a Ana Rosa que fuera ella quien se encargara de las tardes de Telecinco. Un nuevo reto que la presentadora confesaba a la audiencia con la mayor de las ilusiones y que dará pistoletazo de salida probablemente a partir del próximo mes de septiembre con motivo del inicio de una nueva temporada. Por su parte, todo apunta a que será Joaquín Prat quien se encargue de dirigir El Programa de Ana Rosa dada la ausencia de su compañera, teniendo que compaginar esta ardua tarea con su labor en Ya es mediodía. No obstante, es muy probable que no lo haga solo, contando con el apoyo de Patricia Pardo como de costumbre.