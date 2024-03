Ana Obregón celebra su cumpleaños por primera vez tras la muerte de su hijo

Ana Obregón está de celebración. La presentadora ha cumplido 69 años en un momento muy feliz de su vida, después de mucho tiempo sintiendo la tristeza. Desde que falleció su hijo Aless, el 13 de mayo de 2020, la expareja de Alessandro Lecquio perdió las ganas de seguir adelante, lo que le llevó a estar cinco años sin celebrar su cumpleaños. Sin embargo, en 2023, esto cambió. La actriz viajó hasta Miami para recoger a Ana Sandra, su nieta biológica, una pequeña que le ha devuelto la felicidad a Ana y es por eso que ha vuelto a festejar este día tan señalado en su calendario.

«Hoy me desperté llorando porque llevaba 5 años sin celebrar mi cumpleaños. Pensaba en las últimas velas que soplé contigo, Aless, el 18 de marzo de 2019, cuando nos habían dicho que te habías curado del cáncer», ha comenzado diciendo Ana Obregón en sus redes sociales, junto a un carrusel de fotografías de sus distintos cumpleaños. En dichas imágenes, además de aparecer Ana Sandra, también aparece su hijo.

Ana Obregón, con su nieta biológica, soplando las velas./ Redes Sociales

«Me dijiste: ‘Mami, cumplir años es un privilegio’. Y yo me callé porque te hubiera regalado todos mis años y los que me quedaban por cumplir», ha recordado, al mismo tiempo que ha confesado que «desde entonces no quería celebrar nada».

Ana Obregón y su hijo Aless. / Gtres

Sin embargo, esto ha cambiado y el motivo ha sido su pequeña: «Entonces Anita lloró pidiendo el biberón… Miré a ese pedacito de cielo que tengo conmigo, la abracé muy fuerte, con tanto amor que las lágrimas rojas se convirtieron en rosas y sonreí», ha expresado. «Hoy soplaré la tarta de mi primer cumpleaños de vida contigo, Anita, en la tierra, y contigo, mi Aless, desde el cielo. Qué cerca estás amor de mi vida», ha escrito Ana Obregón, quien recuerda cada día al hombre de su vida.

Después del nacimiento de la niña en la primavera de 2023, la actriz se ha dedicado en cuerpo y alma a su nieta, compartiendo con sus más de un millón de seguidores en Instagram momentos entrañables, como el primer gateo de la pequeña. Ahora, casi un año después del nacimiento de Anita, ha querido mostrar uno de los logros más significativos de su nieta, y el que ha sido su mejor regalo de cumpleaños.

Ana Obregón y Anita. / Gtres

»Tus primeros pasos, a los que seguirán muchos pasos firmes, que estoy segura dejarán una huella en este mundo como los de tu Papá. Anita & Aless. Amores de mi vida», ha dicho la artista en sus redes sociales, publicando también un vídeo en el que se la puede ver junto a su nieta biológica dando sus primeros pasos.

Además de compartir los emocionantes primeros pasos de la pequeña, Obregón ha subrayado otro hito importante en el desarrollo de la bebé en su publicación: la aparición de sus primeros dientes. Este nuevo suceso ha sido recibido con gran felicidad y emoción por parte de la familia, marcando otro precioso momento en el crecimiento de Anita.