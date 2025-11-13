La Navidad ha comenzado oficialmente en Madrid, y lo ha hecho con el brillo de la solidaridad y la emoción de los primeros gestos familiares del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, convertido recientemente en padre. En la luminosa Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, el regidor madrileño ha presidido la inauguración del tradicional Rastrillo de Nuevo Futuro, una cita que cada año marca el pistoletazo de salida de las fiestas navideñas y que combina a la perfección elegancia, compromiso y cercanía.

Acompañado por la infanta doña Elena, Simoneta Gómez-Acebo y Josefina Sánchez Errázuriz -presidenta de la ONG Nuevo Futuro-, Almeida se ha mostrado especialmente emocionado en esta edición, la primera que vive como padre junto a su esposa, Teresa Urquijo, y su hijo Lucas, nacido el pasado mes de julio. Y precisamente ha sido el pequeño el protagonista de uno de los momentos más comentados del evento: el alcalde enseñando orgulloso una foto de su bebé a varios asistentes, entre ellos la infanta Elena.

José Luis Martínez-Almeida en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El gesto, espontáneo y lleno de ternura, ha sido recibido con sonrisas y palabras de cariño por parte de todos los presentes. Según algunos asistentes, la infanta se ha mostrado muy interesada en conocer al pequeño Lucas, a quien Almeida describe con el orgullo de un padre primerizo: «Está precioso, muy bueno y nos tiene completamente enamorados», habría comentado entre risas. Un momento íntimo, casi familiar, que rompe la formalidad del acto y deja claro que el alcalde atraviesa una de las etapas más felices de su vida.

Con su habitual sentido del humor, Almeida no solo ha presumido de hijo, sino que también ha arrancado carcajadas al recordar que el Rastrillo se celebra «muy cerca de su despacho», en el propio Palacio de Cibeles. «Yo ya he echado el ojo a algunas cosas, así que tendré que bajar con calma a comprar. La ventaja de ser el casero», ha bromeado ante un auditorio que respondió con aplausos y complicidad.

José Luis Martínez-Almeida y la infanta Elena en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El ambiente en la inauguración ha sido de lo más festivo y cálido. El Rastrillo de Nuevo Futuro, que este año celebra su 54ª edición, ha vuelto a convertirse en el epicentro del espíritu solidario de la capital. Durante cuatro días, más de treinta puestos de moda, decoración, antigüedades, complementos y gastronomía se abren al público con un doble propósito: disfrutar de las compras navideñas y colaborar con una causa que, desde 1968, ofrece un futuro digno a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La presidenta de la entidad, Josefina Sánchez Errázuriz, ha recordado en su intervención la historia y la relevancia del proyecto: «Cada compra, cada voluntario y cada visitante contribuye a ofrecer oportunidades reales a menores que necesitan un hogar y una nueva vida». Los fondos recaudados se destinan íntegramente a los hogares de protección y pisos de emancipación de Nuevo Futuro, donde más de 29.000 niños y jóvenes han recibido apoyo integral a lo largo de más de cinco décadas. Este año, además, el evento rinde homenaje a Carmen Herrero Garralda, una de las once fundadoras de la organización, con motivo del centenario de su nacimiento. Gracias a su iniciativa y a la de otras mujeres comprometidas, el primer mercadillo solidario de Nuevo Futuro se celebró hace más de medio siglo, convirtiéndose desde entonces en una de las citas filantrópicas más importantes de España.

La infanta Elena toma el relevo a su madre e inaugura El Rastrillo

La infanta Elena, fiel a la tradición, ha sido la encargada de inaugurar oficialmente el Rastrillo, asumiendo el relevo de su madre, la Reina Sofía, quien durante más de 50 años se ha encargado personalmente de dar el discurso de apertura. En esta ocasión, doña Sofía no pudo asistir por encontrarse en Nueva York cumpliendo compromisos institucionales, aunque se espera su visita al mercadillo durante el fin de semana. «La Reina también debería haber estado, pero está de viaje», ha comentado la hermana del Rey Felipe VI.