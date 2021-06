Este 30 de junio es un día con cierto ápice de dolor. Hoy habría llegado Álex Casademunt a los 40 años de edad. Una fecha triste por su fatal desenlace pero a la vez feliz por la cantidad de recuerdos que el catalán dejo muy vivos entre sus seres queridos. Sus compañeros de ‘Operación Triunfo 1’ han querido tener un bonito detalle para con él, recordándolo en sus redes sociales justo cuando habría cambiado de dígito. Pero no todos.

Hasta el momento de escribir este artículo habían sido tres los ‘triunfitos’ que han brindado un homenaje al malogrado cantante en su cuenta de Instagram. Una de las que más emotivas se ha puesto ha sido Verónica Rómero ‘Vero’, que ha rescatado un vídeo de la época de ambos en la Academia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Veronica Romero – Vero (@veronica_romero_vero)

«Feliz Cumpleaños Mañaco 🍀🌸🎂☀️ Gracias por todos los momentos que me has regalado. Me llenaste el corazón de risas y de amor. Y eso es el mejor regalo que se le puede hacer a cualquier ser humano. Un abrazo a tu alma eterna 💫 Eres luz infinita y muy poderosa 🌼🪐✨💜☀️🧚 #hazquecadamomentocuente», ha escrito Vero. Además, ha compartido una ‘storie’ en la que recuerda a todos la cita del 24 de julio en el WiZink Center de Madrid para honrar la memoria de Álex Casademunt.

Una fecha que apunta a ser inolvidable pero en la que no estarán todos los concursantes de ‘OT 1’. Algunos como David Bisbal o Rosa López se lo perderán. De hecho, el almeriense fijó un concierto dentro de su nueva gira para ese mismo día. Preguntado por esto, uno que sí que va asistir como Manu Tenorio, comentó que «yo no tengo conocimiento de los motivos por los cuales no está ni Rosa, ni Bisbal, de todas maneras, creo que todavía el elenco de artistas que van a subirse al escenario no está cerrado, creo que todavía está abierto, la organización se está encargando de ello (…) yo hago mi parte que es estar presente para rendir este homenaje».

El sevillano es otro de los que se ha acordado de su buen amigo Álex en su 40 cumpleaños. Tenorio ha publicado una foto de su álbum junto al cantante, en una comida que compartieron hace años: «Feliz cumple hermano. Se te echa mucho de menos», ha posteado. Un día duro que hace imposible que no se agolpen imágenes en la cabeza y nostalgia por no tenerlo físicamente. Sin embargo, la mejor herencia que deja Casademunt son estos bellos recuerdos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA FERGÓ (@nuria_fergo)

La tercera que ha querido acordarse del cumpleaños ha sido Nuria Fergó. La malagueña ha escrito unas emotivas líneas: «Hoy cumplirías años. Te confieso que me sigue doliendo y me cuesta hablar de ti, a veces pienso que es todo una mala broma y que nos vamos a ver pronto, todos, juntos, como siempre. Hoy te doy las gracias por el tiempo que te disfrutamos, por vivir la vida con intensidad y por tener siempre una sonrisa. Sé que nos ves y estoy segura que donde estés no pararás, porqué tú siempre has sido la revolución. Feliz cumpleaños. Hoy te vamos a celebrar con mucho dolor, no te voy a engañar. Sigue cuidando de tu familia y de nosotros, te queremos. Demasiado pronto, Alex».