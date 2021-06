Manu Tenorio da nuevos detalles del homenaje a Álex Casademunt

Manu Tenorio encara la llegada del verano con novedades y muy ilusionado. A sus 46 años, el sevillano está en una dulce madurez que le hace disfrutar con lo que hace. Con ese regusto presenta “La nave del olvido”, un nuevo single que significa un adelanto de lo que será su próximo álbum. En esta ocasión, el triunfito no ha compuesto sus propias letras sino que ha preferido recopilar todas aquellas canciones de su infancia y de su juventud que le retrotraen a algunos de los mejores momentos de su vida.

Mediante una entrevista con la agencia de prensa Gtres, Tenorio desvela también algunos detalles del concierto ‘Otra oportunidad’, el homenaje a Álex Casademunt que se celebrará el próximo 24 de julio y que reunirá a grandes artistas del panorama musical, entre los que no podían faltar sus compañeros de ‘OT 1’. El catalán, fallecido el pasado 3 de marzo a causa de un terrible accidente de coche, recibirá un especial tributo que está dando mucho que hablar. Manu no quiere posicionarse demasiado acerca de las posibles y comentadas ausencias del concierto, pero sí destaca la importancia de formar parte de este reconocimiento. Cuando recuerda a su compañero y amigo lo define como «un tío extraordinario, muy alegre y muy festivalero».

El andaluz se muestra elegante y dice que «yo no tengo conocimiento de los motivos por los cuales no está ni Rosa, ni Bisbal, de todas maneras, creo que todavía el elenco de artistas que van a subirse al escenario no está cerrado, creo que todavía está abierto, la organización se está encargando de ello», comienza diciendo. Manu Tenorio cuenta algunos detalles de lo que será esta gran noche: «Yo hago mi parte, que es estar presente para render este homenaje. Creo que haremos un par de canciones cada uno porque somos muchos artistas y me he sumado a ese día porque creo que era necesario que estemos ahí rindiéndole un reconocimiento junto con el público porque era un tío extraordinario, ha sido un drama tremendo la manera tan violenta en la que se ha ido y la verdad es que no solamente es importante recordarlo, sino también darle este minuto en el que estemos ahí dándole todo nuestro cariño», explica.

El extriunfito habla a menudo con parte de la familia de Álex Casademunt: «Tengo cierto contacto con su hermano y todo se está desarrollando muy bien. Él está muy agradecido por este homenaje que se le va a hacer». Además, cuenta que «hay un cierto porcentaje de la taquilla que va a ir destinado a la hija de Álex y ellos están contentos y de acuerdo con este homenaje, que para nosotros eso también era importante para tomar la determinación para dar el paso y hacerle ese homenaje».

Manu Tenorio y la nueva normalidad

El artista es uno de los que ya ha empezado a ofrecer conciertos con las nuevas circunstancias: público sentado, distancia social, mascarillas… ¿cómo lo está viviendo? «Es complicado, yo ya he dado algunos conciertos con estas nuevas normas y, para empezar, cuando la gente empieza a corear las canciones con las mascarillas, la verdad es que se hace muy raro. Después los espacios que quedan en el patio de butacas también se hace un poquito extraño (…) nos tendríamos que vacunar todos porque con esas normas la energía se corta un poco, argumenta.