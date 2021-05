Manu Tenorio está de aniversario, se cumplen 20 años de su participación en ‘Operación Triunfo’ y ya cuenta los días para que vea la luz su próximo single. Será una sorpresa para sus seguidores, como así ha reconocido durante la presentación de la nueva línea de cosmética de la firma de Silvia Moreno. Allí ha contado cómo es su situación profesional hoy en día, ha hablado de los planes de aumentar la familia y también sobre Álex Casademunt y el proyecto que tienen en común los extriunfitos en su honor.

Se trata de un evento en el que todos están poniendo todas sus ganas y su ilusión. Un concierto benéfico, cuya recaudación irá destinada a Bruna, la hija de Álex, y en el que estarán, entre otros artistas, los participantes de la primera edición del talen musical casi al completo. Y es que solo unos días después de conocerse los primeros detalles de este tributo al malogrado cantante, la polémica ya está servida, todo por la destacada ausencia de varios de sus excompañeros de programa.

Y Manu ha querido salir al paso: «Sé que, de momento, hay algunos compañeros que no van a estar. Sé que Gisela no puede por problemas de agenda y de Rosa y Bisbal no tengo noticias de los motivos por los que no estarán». Parece ser que el almeriense también tiene su agenda de conciertos repleta de compromisos para este verano y, precisamente horas antes de charlar con Manu Tenorio, se conocía la cancelación de su concierto en la plaza de toros de Valencia el 28 de mayo, y la confirmación de su recital en el estadio Ciutat de Valencia precisamente el 24 de julio -fecha prevista para el tributo a Casademunt-.

«Era necesario un concierto homenaje a Álex, un concierto de despedida y también sería oportuno y apropiado que TVE le hiciera un homenaje. No estaría de más porque parte de la televisión y de la música en este país», ha dicho a modo de petición al ente público donde se dieron a conocer.

«Yo estoy muy ilusionado con participar porque imagino que allá donde esté lo verá y estará muy ilusionado de ver a sus compañeros riendo y cantando con él», afirma el sevillano que reitera la gran unión que aún tienen todos, a pesar de las dos décadas que han transcurrido. «No dejamos de tener esa conexión entre nosotros y ya sabéis que tenemos el famoso chat», confirma entre risas.

Un chat que es de dominio público, al igual que las numerosas fotografías que han compartido en sus redes sociales de los diferentes reencuentros privados que han tenido. «Estamos deseando volver a reunirnos todos para hacer una quedadita y hacer nuestros arrocitos, tomarnos nuestras cervecitas, poder juntarnos y pasar un buen rato».

De momento el próximo reencuentro de los artistas de la primera hornada de la academia de música más famosa de la televisión será en el homenaje póstumo a Álex Casademunt. Un concierto que se celebrará el 24 de julio en el Wizink Center de la capital y en el estarán, además de Manu Tenorio, David Bustamante, Chenoa, Nuria Fergó, Verónica Romero, Alejandro Parreño, Geno, Javián, Naím y Mireia.

El recital, que llevará por nombre ‘Otra oportunidad’, estará presentado por Nina, directora de la academia en ‘O.T.1’, y contará con la presencia de Joan, hermano de Álex Casademunt, además de otros cantantes como Martá Sánchez, Pancho Céspedes, Merche o Marta Botía de ‘Ella baila sola’.