Alejandra Rubio se salta sus normas y publica un vídeo de su hijo con Carlo Costanzia

Alejandra Rubio dio a luz el 5 de diciembre de 2024 y desde entonces ha mantenido una actitud coherente. En su momento dijo que no quería convertir a su hijo en personaje público y está actuando en consecuencia, pero se ha saltado sus normas para hacer una excepción. La colaboradora ha publicado un vídeo del bebé junto a Carlo Costanzia, imágenes que demuestran la bonita conexión que hay entre padre e hijo. Hemos tardado mucho en ver fotos de Alejandra con su pequeño, pero poco a poco la situación se va normalizando.

La nieta de María Teresa Campos ha explicado que le han ofrecido mucho dinero por posar junto a su primogénito, pero ha rechazado todas las propuestas. Tampoco ha mostrado su rostro en las redes sociales, de hecho en las últimas imágenes que ha publicado únicamente se ve la cuna. Carlo Costanzia está caminando en el mismo sentido. Hace unas semanas enseñó la mano de su pequeño, pero no ha vuelto a hacer nada parecido.

Vídeo de Carlo Costanzia con su hijo. (Foto: Instagram)

El protagonista de Toy Boy dio una entrevista en un conocido programa de televisión, asegurando que lo había pasado muy mal durante su infancia por culpa de la fama de sus padres. No quiere que la familia que está creando junto a Alejandra Rubio pase por lo mismo, de ahí todo el esfuerzo que está poniendo para tener una vida privada hermética y lejos de las cámaras.

Las fotos del hijo de Alejandra Rubio

Como todo lo que sucede en la familia Campos, las fotos del hijo de Alejandra Rubio han generado polémica. En el programa Espejo Público aseguraron que Terelu no tenía ninguna, pues Carlo y Alejandra querían evitar cualquier tipo de filtración. La tertuliana de Vamos a Ver negó esta información, pero sí admitió que le había pedido a su madre que fuera precavida porque era muy supersticiosa.

Rubio ha recibido críticas, pues son muchos los que consideran que no está haciendo una vida normal. Todavía no le han pillado paseando a su hijo, ni en un parque ni con el carro, por eso creen que se está protegiendo más de la cuenta. No obstante, su amiga Pilar Vidal, tertuliana de Susana Griso en Antena 3, asegura que Alejandra no se está escondiendo, simplemente ha logrado evitar a los reporteros y paparazzi.

Terelu Campos y su nieto

Terelu Campos en ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

Es el primer nieto de Terelu Campos y la comunicadora le echará mucho de menos durante su estancia en Honduras. Hay que recordar que está en Supervivientes, aunque todavía no es concursante oficial porque primero debe superar 20 días de prueba. Tal y como ella misma ha contado, le pidió a Alejandra que le diera un peluche de su nieto. Con este objeto pretendía dos cosas: dormir en la playa y tenerle presente en todos los momentos.

Terleu cuenta con el apoyo de su familia durante su estancia en Supervivientes. Tanto es así que en el plató tiene dos defensoras, siendo la única en conseguir algo así. Están dando la cara por ella Alejandra Rubio y Carmen Borrego, quienes están orgullosas de todo lo que está consiguiendo.