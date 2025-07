Alejandra Rubio ha reaparecido en televisión para dar la cara tras la polémica generada por el vídeo que compartió junto a su pareja, Carlo Costanzia, a las puertas de la cárcel de Turín, donde cumple condena uno de los hermanos paternos de Carlo, Pietro Costanzia. En el vídeo, ambos felicitaban efusivamente a Pietro por su cumpleaños, un gesto que desató una fuerte controversia pública y mediática debido a la delicada situación judicial de la familia Costanzia, que cumple condena por un intento de homicidio. Mientras Carlo ha mantenido un perfil bajo tras la reacción negativa, Alejandra ha decidido defenderse abiertamente y explicar su postura, mostrando una mezcla de sinceridad y autocrítica.

En su regreso al programa Vamos a ver, presentado por Joaquín Prat, la nieta de María Teresa Campos ha reconocido que no gestionó bien la situación y que, tras hablar con sus padres, Alejandro Rubio y Terelu Campos, se dio cuenta de que debía tomar otro enfoque. «Estoy con la escopeta cargada todo el día», ha explicado Alejandra, confesando que le duele profundamente que se cuestione su actitud con el tema de Carlo y su familia paterna, por lo que suele mostrarse a la defensiva, aunque ha admitido que esa no es una justificación válida. Ha aclarado que el vídeo no tenía intención de «blanquear la violencia» ni de buscar likes, sino que simplemente quiso mostrar cariño y apoyo a su pareja y a sus familiares, aunque es consciente del impacto público que tuvo.

Alejandra Rubio y Joaquín Prat en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

Alejandra también ha dejado claro que, a partir de ahora, dejará las opiniones sobre la condena de sus cuñados para el ámbito privado. «Han cometido un error y están condenados, y ya está», ha afirmado con determinación. La joven ha añadido que no piensa hablar públicamente de ese asunto, sino que mantendrá su opinión en casa, buscando no alimentar más polémicas y enfocándose únicamente en apoyar a su familia de forma discreta. «Quiero volver a ser la persona que era. Quiero dejar de estar enfadada con el mundo. El vídeo lo colgó Carlo y lo hablamos, le dije que me parecía bien. No lo he visto como algo malo… He criticado situaciones de mi familia que me generan más rechazo que esto. La situación que hay en la familia va mucho más allá y en lugar de explicarlo opté por otra actitud que no me ha beneficiado», ha dicho.

Alejandra Rubio aclara cómo está su relación con su primo José María

A la salida del programa, Alejandra ha atendido a los medios congregados frente a su domicilio y se ha mostrado tranquila y firme. «Estoy bien, tranquila. He dicho lo que pensaba, necesitaba decirlo», ha comentado, mostrando que a pesar de las críticas, se siente en paz consigo misma. Además, la hija de Terelu Campos ha hablado sobre su reciente asistencia a la boda de Patricia Sánchez Flores y ha revelado que ya ha hablado con su primo José María para que conozca a su hijo, fruto de su relación con Carlo, un paso importante en la consolidación de sus lazos familiares. «Nos hemos mensajeado».