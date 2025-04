La emocionante felicitación de cumpleaños de Ivonne Reyes a su hijo en un momento agridulce

Este martes, 3 de abril, Alejandro, el hijo de Ivonne Reyes, celebra un día muy especial: su 25º cumpleaños. Como no podía ser de otra manera, su madre, profundamente orgullosa de él, ha querido escribir una emotiva felicitación en las redes sociales que no ha pasado desapercibida, acompañada de una cuenta atrás que reflejaba la emoción y la impaciencia con la que esperaba este gran día. «Hace 25 añitos, tuve la bendición de convertirme en madre. Un 3 de abril, un día muy especial en el calendario. Fui y soy, la mujer más feliz sobre la faz de la tierra», comenzaba a escribir en su perfil oficial de Instagram.

La venezolana mostraba a sus seguidores un carrusel de fotografías guardadas en una cámara al ritmo de la canción It’s a beautiful day de Michael Bublé. Al mismo tiempo, se mostraba nostálgica al ver cómo se había transformado el bebé «dulce, tímido y mimado» que trajo al mundo en un «caballero íntegro, con carácter, amable y buena persona».

«Gracias, mi cielo, por tanto amor. Mereces lo mejor del mundo. Dios te bendiga hoy y siempre. Gracias a Dios por tu vida. Feliz cumpleaños, mi cosa bonita. Te amo», concluía.

En medio de un polémico momento

El 25º cumpleaños de Alejandro Reyes llega en un momento agridulce para la familia. Y es que tan solo han pasado unas semanas desde que Ivonne confesara en una revista que estaba «arruinada y en tratamiento psiquiátrico». «Me metí en negocios fallidos, perdí mucho más de diez millones de euros, llegué a tener tres casas, pero las he perdido», explicó en declaraciones recogidas por la revista Lecturas.

Ivonne Reyes y su hijo Alejandro. (Foto:Gtres)

Pero esto no es todo. Y es que días después de esta impactante entrevista, el programa Fiesta anunció que el padre biológico de Ivonne podría estar a punto de dar un paso al frente e identificarse públicamente. Así lo señaló el periodista Jesús Manuel Ruiz, quien comentó que sería una prueba definitiva que «desmontaría por completo» la historia que siempre ha contado la venezolana de que Pepe Navarro es el progenitor de su hijo. «Esto no contradice a que el padre legal del hijo de Ivonne Reyes sea Pepe Navarro. Fue adjudicada la paternidad por negación de hacerse la prueba de ADN», añadía el periodista. Por ahora, estos datos no han salido a la luz, pero lo cierto es que el cumpleaños de Alejandro Reyes de este año, ha sido más mediático que en otras ocasiones por el simple hecho de las constantes especulaciones que continúan circulando sobre su padre.