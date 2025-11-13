Ágatha Ruiz de la Prada ha vuelto a acaparar titulares por sus declaraciones sobre diversos temas de actualidad, desde las memorias del Rey emérito hasta su implicación en causas solidarias. Durante su visita a la 54ª edición del Rastrillo Nuevo Futuro, Ágatha se mostró sincera y sin filtros, abordando cuestiones personales, profesionales y familiares con la naturalidad que la caracteriza.

Preguntada sobre las memorias del Rey Juan Carlos, la diseñadora se autoproclamó como «la única que siempre defiende al Rey», dejando claro que su postura es firme pese a la polémica que pueda suscitar entre algunos miembros de la Casa Real. Aunque confesó que todavía no ha tenido tiempo de leer el libro, destacó que considera fundamental que se diga la verdad en este tipo de publicaciones y que hay que ser valiente al escribirlas. «Yo que he hecho cuatro memorias sé que siempre alguien se lo toma mal. No puedes poner que todo es bonito, porque no serían memorias. Siempre hay alguien que se enfada por lo más insospechado. Lo importante es decir la verdad», señaló, mostrando su experiencia en la escritura autobiográfica. Ágatha insistió en que, a pesar de las posibles críticas, la honestidad es la clave en este tipo de relatos y que las memorias siempre van a generar opiniones encontradas.

Las memorias del Rey Juan Carlos I. (Foto: Planeta)

Además de sus comentarios sobre la realeza, la diseñadora habló con entusiasmo sobre su participación en el Rastrillo Nuevo Futuro, un evento solidario que ha apoyado desde sus inicios. Recordó con cariño a Doña Pilar de Borbón, alma mater del mercadillo, y elogió la labor de su hija Simoneta Gómez-Acebo, actual responsable del Rastrillo, aunque señaló que «le falta un poco de disciplina» para continuar con el legado de su madre. Ágatha destacó la importancia de implicarse plenamente en este tipo de iniciativas, donde, según ella, «si te da pereza, no lo haces». Su compromiso con la causa se refleja en su dedicación a los cuatro días de actividad intensa, donde combina su pasión por la moda con la solidaridad, ofreciendo artículos y productos a los visitantes para recaudar fondos a favor de los niños más desfavorecidos.

En un tono más personal, Ágatha también se refirió a su nieta, de año y medio, y expresó su deseo de que pudiera asistir al Rastrillo en el futuro, aunque reconoce que los fotógrafos presentes dificultan la asistencia de la pequeña. La diseñadora recordó con nostalgia su propia infancia, cuando ya participaba en actividades similares, y destacó la importancia de que los niños aprendan desde pequeños valores como el esfuerzo y la solidaridad.

Ágatha Ruiz de la Prada y la infanta Elena en El Rastrillo. (Foto: Gtres)

Sobre su vida privada, Ágatha confesó que actualmente no dispone de tiempo para el amor debido a su intensa agenda profesional, que incluye viajes internacionales y exposiciones, aunque no cerró la puerta a futuras oportunidades. «Estoy trabajando mucho no me da tiempo nada», dice. Entre sus planes inmediatos, mencionó viajes a Colombia, Aruba, Montevideo y Portugal, además de compromisos en España, reflejando la magnitud de su carrera y su energía incansable.