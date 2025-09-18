Ágatha Ruiz de la Prada habla sin filtros y revela cómo está realmente tras su ruptura con Díaz-Patón

Ágatha Ruiz de la Prada atraviesa un momento de intensa actividad y creatividad, pero también de matices personales que marcan su presente. La diseñadora, soltera tras su relación de tres años con José Manuel Díaz-Patón, se mostró optimista y con su habitual sentido del humor al atender a los medios antes de presentar su nueva colección en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. «Estoy genial. Hay que tener siempre brotes verdes. Estoy disfrutando pero con mucho trabajo… estoy feliz, este verano muy bien también», aseguró, reflejando que, a pesar de la ruptura, mantiene una actitud positiva y resiliente. La separación, oficializada a principios de 2025, se produjo tras un periodo de desgaste motivado por la convivencia y la exposición mediática del abogado, algo que la diseñadora reconoció como difícil de manejar: «Yo no quería que se acabara así. Han sido tres años muy bonitos. Si a él le pasa algo, estaré a su lado».

Además de su vida sentimental, Ágatha se mostró encantada de hablar de su familia, y en particular de su nieta, destacando su alegría y vitalidad: «Está ideal, es una top. Es divertidísima, es una monada». Sus palabras reflejan cómo la familia se ha convertido en un verdadero refugio emocional frente a la intensidad de su apretada agenda profesional y sus compromisos mediáticos. Cabe recordar que fue el pasado mes de abril cuando Ágatha se convirtió en abuela por primera vez: su hijo Tristán dio la bienvenida a Deva, nacida alrededor de las 3 de la madrugada del viernes 5 de abril en Zaragoza, un momento que la diseñadora ha vivido con ilusión y orgullo.

Ágatha Ruiz de la Prada en Madrid. (Foto: Gtres)

En lo profesional, Ágatha volvió a deslumbrar con una propuesta que rompe todos los moldes. Su desfile de la Primavera/Verano 2026 en la MBFWM fue un espectáculo único donde la creatividad y la innovación se dieron la mano. Por primera vez, la diseñadora incorporó la inteligencia artificial en su proceso creativo, generando ideas que luego transformó en piezas tridimensionales. La colección se abrió con una marioneta de Ágatha, construida por la Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona (Elisava) y dirigida por la actriz Nuca López, combinando teatralidad, arte y tecnología en un solo acto.

La colección es una auténtica fantasía pop: vestidos que parecen derretirse en gotas multicolores, siluetas infladas que evocan globos, tazones o paraguas, y el trío icónico de símbolos de Ágatha -corazones, flores y estrellas-, que siguen definiendo su ADN «agathista». Cada pieza es un homenaje al color, a la imaginación y a la diversión, reflejando un universo creativo que desafía las normas de la moda tradicional y celebra la exuberancia y la alegría de vivir.

Una modelo en el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada. (Foto: Gtres)

Ágatha Ruiz de la Prada cierra filas con Carmen Lomana

Preguntada por la posibilidad de reencontrarse con Carmen Lomana, Ágatha Ruiz de la Prada abordó la cuestión con su habitual sinceridad y pragmatismo: «No tengo tiempo». La enemistad entre ambas arrastra más de seis años, desde que en 2017 Lomana le enviara un mensaje de WhatsApp para recriminarle los modales de su entonces pareja, Luis Miguel Rodríguez, y que posteriormente comentara en televisión críticas hacia la diseñadora. Lo que comenzó como un desencuentro puntual se fue convirtiendo en una guerra mediática que enfrió su relación, a pesar de que ambas se conocen desde hace más de veinte años por su vínculo con el mundo de la moda.