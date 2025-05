Ágatha Ruiz de la Prada ha presentado su nueva línea de alpargatas. La diseñadora de moda se ha atrevido con esta cápsula veraniega con la que mantiene su esencia de colores vivos y que da cuenta que su imaginario no tiene límites. Por su parte, la aristócrata -en este encuentro con LOOK- le ha mandado un consejo a la Reina Letizia para el verano. Además, ha desvelado que este verano quiere descansar, aunque está siempre pendiente del trabajo ya que está a expensas de la inauguración de su nueva tienda.

El consejo de Ágatha a la Reina Letizia para sus looks de verano

Además del color, otro de los sellos distintivos de Ágatha son sus guiños a España. Es por ello que, a escasas semanas de dar comienzo a una nueva temporada estival, la diseñadora ha lanzado una línea de alpargatas, ya que considera que es un calzado «muy español» y que «está muy de moda»: «El año pasado todo el mundo las llevó».

Ágatha Ruiz de la Prada presenta su nueva colección de alpargatas. (FOTO: LOOK)

Si por algo se caracteriza esta cápsula es por la versatilidad de las alpargatas, ya que hay tanto planas como de tacón. En este encuentro con LOOK, Ágatha Ruiz además le ha mandado un consejo a la Reina Letizia, que es férrea defensora de la moda Made in Spain. «Ella va en planos ahora. Me encantan las alpargatas de tacón. Le recomendaría las alpargatas, son buenísimas para los pies (refiriéndose a la dolencia que padece la mujer de Felipe VI)».

Por su parte, la aristócrata ha desvelado que no solo los zapatos son un must en su maleta. Ágatha, cuya segunda casa son los aviones, ha destapado un truco para viajar: «Nunca faltan en mi maleta mis zapatitos, un pijama, los neceseres de baño. Tengo la maleta medio hecha siempre y siempre llevo dos trajes. Si tengo una presentación llevo incluso 3 trajes. A las bodas, a todo… A veces llevo tanto peso… Pero hay que llevar muchos zapatos”.

El Papa León XIV en el Vaticano. (FOTO: GTRES)

Entre otros asuntos que ha abordado la socialité es el nombramiento de León XIV como nuevo Sumo Pontífice. La diseñadora de moda siempre sigue muy de cerca la actualidad social y las noticias fuera de nuestro país. Aunque tras la muerte de Francisco, la aristócrata dijo que era su Papa favorito, lo cierto es que tiene muchas expectativas con el nuevo sucesor de San Pedro: «Estoy entusiasmado con él. Son las dos américas, habla muchísimos idiomas… Lo tiene todo de inteligente, de brillante… He sido muy de Francisco, pero felicidades a los que le han elegido. Para Estados Unidos es lo máximo».