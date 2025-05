Letizia con ‘c’, la errata en la web de la Zarzuela que podría enfadar a la Reina

Desde que pasó a formar parte de la Familia Real española tras darse el «sí, quiero» con el Rey Felipe VI, el nombre de la Reina Letizia siempre ha acaparado multitud de titulares, ya que no se escribe de la forma más habitual que se hace en nuestro país. En lugar de llevar una c, su nombre es peculiar porque se escribe con z. Un dato bien conocido por todos, pero que en las últimas horas ha puesto en un aprieto al Palacio de la Zarzuela que no ha pasado desapercibido para los más atentos.

En un árbol genealógico que se ha publicado recientemente en la sección institucional de la página web de la Casa de Su Majestad el Rey, donde se puede ver a los antepasados del actual monarca desde tiempos inmemoriales, el nombre de la Reina Letizia aparece escrito con c en vez de con z, como es correcto.

Árbol genealógico de la monarquía española. (Foto: Casa Real)

Como no podía ser de otra manera, este fallo, que afecta directamente al nombre de la consorte del jefe de Estado (uno de los más conocidos de la actual monarquía), ha llamado especialmente la atención por tratarse de una figura pública cuya identidad está perfectamente documentada en fuentes oficiales. Sumado a la importancia que la institución siempre da a la imagen y al protocolo por su nivel de visibilidad pública.

Esta situación podría llegar a enfadar a la Reina, aunque lo cierto es que, por ahora, se desconoce la reacción que ha tenido al enterarse de este desliz. Por el momento, no se ha rectificado el error, aunque se espera que en las próximas horas se subsane. Según señala Monarquía Confidencial, fuentes cercanas han explicado que la página web mencionada es «gestionada por un grupo reducido de personas, dependiente de los recursos asignados por el Patrimonio Nacional, algo que, en ocasiones, puede dificultar el realizar una revisión exhaustiva del contenido».

¿Por qué el nombre de la Reina Letizia se escribe con z?

A pesar de que siempre ha habido muchas especulaciones alrededor del nombre de la madre de la heredera al trono, fue ella misma quien en una entrevista, concedida al programa Lo + Plus, dio la respuesta a esta incógnita.

Una jovencísima Letizia Ortiz explicaba en CNN+ porque su nombre se escribe con Z: «Hubo que pedir un certificado a Roma para que llegase al obispado de Oviedo. Llegó el certificado y el funcionario del registro civil lo copió tal y como vino de Roma». pic.twitter.com/umICyfbCGk — Jose Moreno (@Josemn1_) May 10, 2024

«Hubo que pedir un certificado a Roma en 1972 para que llegase al obispado de Oviedo, porque soy asturiana. Llegó el certificado y el funcionario del registro civil lo copió tal y como vino de Roma, que vino con la zeta. Y, desde entonces, en todos los papeles oficiales estoy con zeta», explicó.