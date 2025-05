La Reina Letizia recrea su look de pedida con el traje de lino ideal para el verano

La Reina Letizia ha retomado sus compromisos oficiales con varias reuniones en el Palacio de la Zarzuela con un tema común: el acceso de las generaciones más jóvenes al mundo digital y los riesgos que esto entraña. Doña Letizia ha arrancado la jornada con una reunión de trabajo con una representación de las entidades firmantes de la propuesta de Pacto de Estado «Protegiendo a la infancia y la adolescencia en el entorno digital». Una iniciativa que surge de la creciente preocupación por el impacto negativo que el uso de internet y las redes sociales puede tener en los menores de edad en determinadas circunstancias. Después, la Reina ha mantenido un encuentro con la fiscal de sala coordinadora de menores de la Fiscalía General del Estado, María Teresa Gisbert.

La Reina Letizia en el Palacio de la Zarzuela. (Foto: Gtres)

El look de la Reina Letizia

Para esta cita, la Reina Letizia ha vuelto a recurrir a su uniforme de trabajo, los trajes de pantalón. En esta ocasión, la esposa de Felipe VI ha elegido un elegante conjunto de pantalón con pernera ligeramente amplia y chaqueta con botonadura cruzada en un tono hueso y un tejido fresco, perfecto para la temporada de primavera y verano.

La Reina Letizia en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

Un traje que recuerda, en parte, al conjunto de Armani que llevó en su pedida de mano hace ya más de dos décadas y que se ha convertido en un modelo también para sus hijas. De hecho, la princesa Leonor apostó por un sastre blanco en el día en el que juró la Constitución y cumplió la mayoría de edad, mientras que la infanta Sofía también se decantó por un traje sastre en crudo en su primer acto en solitario en la Galería de las Colecciones Reales.

La Reina ha completado el look con una blusa blanca con detalle fruncido en la zona del cuello. Una prenda que lleva ya varios años en su armario y a la que recurre con cierta recurrencia. En cuanto a los complementos, ha elegido unos zapatos en color neutro, su inseparable sortija de Coreterno y unos pendientes sencillos. Un estilismo perfecto para una jornada de trabajo que confirma que los trajes de pantalón son su uniforme para el día a día.

La Reina Letizia durante una reunión de trabajo. (Foto: Gtres)

La agenda de la semana

Para doña Letizia ha sido su primer compromiso oficial en esta semana, previa al final de curso de la infanta Sofía en el Atlantic College de Gales. La Reina retomará su agenda este miércoles, asistiendo en Murcia al acto principal del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Será su último compromiso oficial, ya que el día 15 es festivo en Madrid y no hay nada previsto para el viernes 16. De momento la Casa de S.M. el Rey no ha confirmado la lista de compromisos de la semana siguiente, aunque es probable que el Rey no pueda ir a la graduación de su hija menor porque tenga que hacer un viaje internacional. Tampoco estará Leonor, que aún está centrada en su crucero de instrucción a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano.