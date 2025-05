Carmen Lomana fue el pasado 19 de mayo una de las asistentes a la premiere de Las Berrocal. La socialité, fiel a su naturalidad, opinó sobre varios temas de la actualidad, como la posición de Melody en Eurovisión, la ruptura de Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro o sobre el romance de Aitana con Plex.

El mensaje de Carmen Lomana a Nuria Fergó tras su ruptura

Si por algo se caracteriza Carmen Lomana es por su espontaneidad y sinceridad a la hora de hablar sobre la actualidad de la actualidad social de nuestro país. La colaboradora televisiva siempre está muy atenta a todas las noticias del papel couché y es por ello que no ha dudado en dar su opinión sobre algunos temas polémicos.

Carmen Lomana opina sobre algunos temas de la actualidad social en la ‘premiere’ de ‘Las Berrocal’. (FOTO: GTRES)

En primer lugar, la socialité ha dejado claro que se ha sentido un poco engañada al acudir a la premiere de Las Berrocal ya que pensaba que iba a ver parte del reality. «Si hubiera sabido que era este show, no vengo. He estado todo el día trabajando, estoy cansada y lo que menos me apetece ahora es un cocktail».

La antepenúltima posición de Melody en Eurovisión ha causado un gran revuelo y ha generado un gran debate sobre si realmente en este festival musical se valora el arte o intereses políticos. Lomana, que no dudó en perderse las actuaciones de los distintos artistas, considera que «es muy injusto» lo que le ha ocurrido a la candidata española ya que considera que «estuvo espléndida» y que puso mucha «pasión» y «vitalidad»: «Estaba convencida que iba a quedar entre las tres primeras. Melody, deberías tomártelo con humor y como una gran injusticia. Se ha esforzado durante toda su vida. Nadie te llegaba a la altura del zapato».

Entre otros temas de la actualidad social, Carmen Lomana se ha pronunciado sobre una de las rupturas más inesperadas del momento. Hace unos días salió a la luz la separación de Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro, que estaban comprometidos. En LOOK, el ex marido de Irene Villa confirmó los rumores y desveló que no cerraba una puerta a una reconciliación.

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro. (FOTO: GTRES)

Por su parte, Lomana -sobre esto-, le ha lanzado un sabio consejo a la ex concursante de Operación Triunfo, que en un año ha vivido varias tragedias, como el repentino fallecimiento de su padre, que padecía un cáncer muy agresivo: «La conozco, se quién es pero no tengo mucha relación. Es una pena que se rompa una pareja y, sobre todo, cuando tienes proyectos de boda. Nuria, eso es porque a lo mejor no era para ti y te has librado de una buena. A mi me parece que cuando te pasa algo trágico, las cosas son cuando tienen que ser. Mejor que pase ahora».

Finalmente, la socialité se ha pronunciado sobre el vídeo viral entre Aitana -de la que vio su documental y sobre la que tiene una opinión- y Plex. Dale al play al vídeo que encabeza la noticia para verlo.