Irene Villa ha reaccionado a la ruptura entre Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro, su ex marido. LOOK ha podido hablar con la deportista paralímpica tras la sonada separación del padre de sus hijos con la ex concursante de Operación Triunfo. Tras más de dos años comprometidos -aunque sin fecha de boda-, y una historia de amor marcada por polémicas, la pareja ha decidido emprender caminos por separado.

Primeras palabras de Irene Villa tras la ruptura de su ex con Nuria Fergó

La relación entre Nuria Fergó e Irene Villa ha estado marcada por altibajos. Debido a la relación de la cantante con el ex de la escritora, la polémica ha estado servida en muchas ocasiones e incluso en ocasiones ha habido cierta tensión entre ellas.

Irene Villa y David Serrato. / Gtres

Si por algo se caracteriza Villa es por su discreción a la hora de hablar sobre la vida personal de otras personas y así ha sido durante toda la relación de Fergó con el padre de sus hijos. Irene, que hace unos meses pasó por el altar con David Serrato, ha roto con la excepción y ha reaccionado a esta mediática ruptura con este medio.

La deportista paralímpica ha dejado claro en esta conversación que se desentiende totalmente de esta noticia y, además, ha aprovechado para dejar clara cuál es la relación que mantiene actualmente con Juan Pablo Lauro: «Me encantaría decirte algo pero no sé nada. Nunca hablamos de nuestra vida personal. Nos respetamos mutuamente. Solo hablamos de lo que concierne a los niños».

Todos los detalles de la ruptura de Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro

La última reaparición pública de Fergó y Lauro fue hace solo unas semanas. La pareja, que estaba comprometida, estuvo en la última edición del Festival de Cine de Málaga, donde presumieron de su amor en la alfombra roja del evento. Sin embargo, solo horas después, la artista recibió una llamada en la que le alertaron del delicado estado de salud de su padre, que finalmente falleció a causa de un cáncer diagnosticado desde finales del pasado año.

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro hace unas semanas en el Festival de Cine de Málaga. (FOTO: GTRES)

Ahora la cantante se enfrenta a un nuevo golpe: la ruptura con Juan Pablo Lauro, del que estaba muy enamorada. Precisamente, hace dos años comunicaron que iban a casarse, aunque nunca pusieron una fecha por motivos personales y profesionales. Además, la enfermedad del padre de Fergó supuso que sus prioridades cambiaran, tal y como ella misma contó en Málaga recientemente: «Tengo a mi padre en la cabeza, o sea, no pienso en nada más. Para nada, es imposible».

Aunque la ex concursante de Operación Triunfo asegura que tras la ruptura «se encuentra muy bien», ha querido matizar en Socialité que nunca existió una fecha de boda con Juan Pablo Lauro, por lo que, de esta manera, pone de manifiesto que no han tenido que cancelar su boda, ya que hasta el momento solo se trataba de una promesa de amor.