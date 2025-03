En septiembre del 2023, Nuria Fergó anunció su compromiso matrimonial con Juan Pablo Lauro, su pareja y ex de la deportista paralímpica Irene Villa. Sin embargo, dos años después, no han pasado por el altar y, de momento, su boda está completamente paralizada. La artista, que ha sido una de las invitadas a la clausura de la vigésima octava edición del Festival de Cine de Málaga, ha desvelado el motivo de peso por el que se ha pospuesto su «sí, quiero».

La razón por la que ha aplazado su boda

Desde que anunciara su compromiso matrimonial, Fergó dejó claro que a pesar de tener el anillo, la organización de la boda requería un tiempo que ella no tenía en ese momento y dos años después de la petición de mano, tampoco. Hace unos meses, Juan Pablo Lauro atravesó un problema de salud por el que estuvo ingresado en la UCI del Hospital Santa Elena, en Torremolinos. Una dolencia de la que se recuperó posteriormente y que se encargó tanto él como su novia de anunciarlo en redes sociales.

Casi nueve meses después del susto de salud, la ex concursante de la primera edición de Operación Triunfo anunció en su cuenta personal la razón por la que estaba de vuelta en un centro médico y es que su padre padece cáncer. Este medio pudo hablar con la cantante tras desvelar a sus seguidores el delicado momento de salud de su familiar. «No he querido hacer de este asunto un tema tabú, porque le ha pasado a mucha gente y nos ha pasado (…). Quiero que la gente que quiero sepa que no estoy en un buen momento. No es que tenga que dar explicaciones. Son momentos difíciles y lo importante es que la familia esté unida (…). En diciembre dije que estaba malito, que estaba enfermo. No había dicho de qué… Y llevamos desde diciembre así», nos contó.

Debido al diagnóstico de su padre, Fergó ha cambiado sus prioridades. Aunque sigue centrada en su profesión, en su música y en sus compromisos, ahora su atención está puesta en estar cerca de su progenitor y pasar el máximo tiempo posible con él.

«Esperando que todo vaya bien y fenomenal», ha comenzado diciendo en la alfombra azul del Festival de Cine de Málaga, en la que ha estado acompañada por Juan Pablo Lauro. La intérprete de Noches de Bohemia ha explicado que lo que quiere es estar «todo lo que se pueda» con su padre y con su familia, de la que ha vuelto a presumir públicamente ya que considera que son «una piña».

Finalmente, la artista ha zanjado el motivo por el que no está entre sus planes a corto plazo vestirse de blanco a pesar de que hace casi dos años que anunció su compromiso matrimonial con el ex de Irene Villa: «No hace falta… La prioridad es que tengo a mi padre en la cabeza. Para nada se plantea fecha, es imposible, es algo obvio».