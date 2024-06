El prometido de Nuria Fergó (y ex de Irene Villa) ingresado en la UCI

«He cambiado la oficina por los boxes… Un susto que por muy poco no me lleva más allá del cielo». Con estas palabras Juan Pablo Lauro, prometido de Nuria Fergó y ex pareja de Irene Villa, ha anunciado en sus redes sociales que se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Elena de Torremolinos, Málaga. Desde allí, tal y como ha recogido en su perfil oficial de Instagram, está recibiendo un trato «maravilloso» por parte de todo el equipo médico, el cual le cuida «con mucho amor y profesionalidad».

Como no podía ser de otra manera, su futura esposa, Nuria Fergó, se ha mostrado como uno de sus apoyos más fundamentales. Es por ello por lo que parte de su mensaje ha sido dedicado a agradecerle el cariño y el amor que le ha mostrado en estos complicados momentos. «Gracias, amor, por dejar todo y venir a estar aunque sea 80 minutos al día a mi lado», escribía.

El mensaje de Juan Pablo Lauro para anunciar que está ingresado en la UCI. (Foto: Instagram)

En otra storie, Lauro continuaba deshaciéndose en halagos hacia la que fuera concursante de Operación Triunfo y publicaba una fotografía en la que ambos posaban desde la cama de la habitación del hospital malagueño: «Te vi entrar en la UCI y me acordé lo que es vivir. Te amo. Gracias por todo, amor», expresaba.

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro en el Hospital Santa Elena de Torremolinos, Málaga. (Foto: Instagram)

Por su parte, Nuria Fergó también ha querido pronunciarse sobre lo ocurrido con su pareja. Utilizando la vía de las plataformas digitales, la artista ha confesado que «se ha pegado un susto muy grande». Fue el pasado domingo, 2 de junio, cuando recibió la llamada en la que le informaban de que Juan Pablo se encontraba ingresado en la UCI y, sin pensarlo, se trasladó hasta las instalaciones del hospital mencionado: «Me vine pitando», contaba.

Hasta ahora, los motivos que han obligado a la pareja de la intérprete a permanecer ingresado son desconocidos y Nuria ha preferido no desvelarlos, ya que considera que, cuando él se recupere y lo considere oportuno, contará todo lo ocurrido. No obstante, para tranquilizar a todos sus seguidores, sí que ha querido detallar que la evolución está siendo muy favorable y que se encuentra «estable» y «con todos los valores controlados». Añadía que tendrá que continuar unos días más en severa observación para poder subir a planta, pero que «estaba muy bien cuidado»: «Poco apoco se va a recuperar», aseguraba con un tono de voz esperanzador.

Nuria Fergó en la calle. (Foto: Instagram)

Al igual que su chico, Fergó también ha agradecido la cantidad de mensajes de cariño que han recibido a lo largo de estos días: «Se agradece mucho en estos momentos en los que uno está delicado y rodeado de incertidumbre. Él se siente muy querido», decía.

Para terminar, Nuria contaba que la próxima semana tenía una agenda repleta de compromisos profesionales con motivo del inicio de un nuevo proyecto en el que le hace especial ilusión participar. No obstante, sus palabras han dejado claro que la salud de Juan Pablo está por encima de todo y que irá informando a través de las redes sociales sobre las últimas actualizaciones de su evolución.