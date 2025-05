Karina estalla y califica de "tomadura de pelo" el puesto de Melody en Eurovisión

Después de muchos meses de promoción, ensayos y nervios, Melody ha conseguido el 24º puesto de la 69ª edición de Eurovisión. Una clasificación con la que muchos no están conformes, lo que ha desatado un gran debate en las redes sociales en el que han querido participar numerosos rostros conocidos de nuestro país, incluidos artistas que han llegado a participar en el certamen en años anteriores. Es el caso de Karina, quien a través de su perfil oficial de Instagram ha mostrado su decepción con la clasificación de Esa Diva, calificando la puntuación obtenida por nuestro país como una auténtica «tomadura de pelo».

«Estoy muy enfadada. Lo del festival de Eurovisión de ayer fue horroroso», comenzaba a decir la ex concursante de Gran Hermano VIP 8. «Lo vi absolutamente politizado. ¿Esto qué es? Ya a las claras. Yo no digo que en algún momento se haya politizado. No lo sé porque no me consta. Pero bueno, lo que sí es verdad es que no se debe de jugar con los sentimientos, la profesionalidad y con la ilusión de los intérpretes», añadía.

«Melody no se merecía ese puesto. Se merecía de un 10 para arriba. Vamos hombre, esto es una tomadura de pelo. Tanto a los intérpretes como a los autores, a los músicos y al público que nos sentamos a ver el festival», sentenciaba con un rostro visiblemente decepcionado. Continuaba asegurando que el certamen «ya no es lo que era» y que, de cara al año que viene, consideraba que España no debería apuntarse. «Ir para esto, pues no se va. Se hace otra cosa que sea mucho más bonita y más gratificante», concluía.

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de comentarios que, en su mayoría, daban la razón a Karina. «Yo tengo mucha pena. Melody es una grande», «¡Bien dicho! Es lo que deberíamos hacer», «Karina, dices lo que piensa hoy toda España», «Totalmente de acuerdo», «Tenemos que abandonar el festival. Se acabó la tontería», «Melody se merecía mucho más», «Melody era la justa ganadora. Fue un tongo total», «Por desgracia, ahora se valoran otras cosas que no tienen que ver con la música. Se han cargado el festival», escribían algunos de los internautas.

Karina en la entrega de las Medallas de Andalucía 2025 en Sevilla. (Foto: Gtres)

Las palabras de Karina han sido muy significativas para los fans de Eurovisión, ya que cabe recordar que la cantante representó a España en el festival hace más de cinco décadas, algo que la convierte en una experta en el ámbito. Fue concretamente en 1971, con la canción En un mundo nuevo, una interpretación con la que logró el segundo puesto, obteniendo un total de 116 puntos y quedando muy cerca de la victoria, justo por detrás de Mónaco.