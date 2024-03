Adara Molinero, una belleza marcada por los desastres estéticos

Desde la aplicación de bótox para reducir las arrugas en el rostro, rellenos de ácido hialurónico en los labios, o algún retoque en la nariz, Adara Molinero ha reconocido haber probado la varita mágica de la medicina y cirugía estética en varias ocasiones.

Es una de las más icónicas concursantes de realities de nuestro país y, con el paso de los años, su rostro y su cuerpo han cambiado con ella. Últimamente, la hemos visto con un rostro más ‘tocado’ y ella misma ha reconocido haberse hecho varios retoques a lo largo de los años. Sin embargo, Adara también ha sufrido la cara ‘B’ de los tratamientos estéticos. Si bien los riesgos asociados a estos procedimientos de belleza son mínimos, existen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ADARA MOLINERO (@adara_molinero)

Mientras que algunos cambios le han quedado de maravilla, otros se han complicado quedando peor que antes. Por suerte, la lista de desastres no es muy larga, pero aquí hablamos de algunos tratamientos y operaciones que dañaron algún área de su cuerpo, y en el último de los casos, sus piernas.

Adara Molinero se quema las piernas la hacerse un tratamiento láser

Adara está viviendo un mal momento tras someterse a un tratamiento para eliminar las manchas y cicatrices de sus piernas tras su paso por la última edición de Supervivientes.

La televisiva ha contado en sus redes sociales que acudió a una clínica dermatológica para que le hicieran «tres tipos de láser» diferentes para eliminar esas manchas, con la mala suerte de que el procedimiento le ha provocado «quemaduras de segundo grado».

«Me empezó a arder la piel como si me hubieran puesto una plancha encima. Me trataron en todo momento como si fuera una exagerada y me ponían aire frío», explicó la televisiva. Por si fuera poco, compartió una fotografía en Instagram mostrando cómo habían quedado sus piernas: «Me han destrozado toda la piel. Me dicen que se me va a quedar llena de marcas».