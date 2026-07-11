Todo lo que se sabe de la temporada 4 de ‘The White Lotus’: ¿cuándo se estrena?

HBO Max es una de las plataformas de streaming que más series de éxito ha lanzado durante los últimos años, de eso no cabe duda. En su catálogo imperan grandes producciones como Juego de Tronos, Euphoria, la saga de Harry Potter, La casa del dragón o Friends, pero no podemos dejar de escribir la lista sin hacer mención a The White Lotus. La aclamada producción aterrizó por primera vez en la plataforma en el año 2021, pero poco se podían imaginar sus creadores, por aquel entonces, el fenómeno mundial en el que se convertiría. Una apuesta de lo más acertada que ha arrasado con sus tres temporadas.

Los últimos episodios de The White Lotus fueron lanzados en la plataforma el pasado 2025. Pues, tras años de larga espera, los suscriptores tuvieron la oportunidad de continuar con esta espectacular serie. Y es que la huelga de guionistas que hace unos años afectó a Hollywood no perdonó a nadie. Sin embargo, la ficción regresó el pasado año y lo hizo de la mano de nuevos personajes. Pues, como los seguidores del formato saben, cada temporada de la serie es completamente autoconclusiva e independiente, por lo que el elenco cambia de manera radical.

Todo lo que se sabe de la temporada 4 de ‘The White Lotus’

The White Lotus narra la historia de una serie de parejas y turistas cuyo punto en común es pasar unos días de vacaciones en el hotel de esta franquicia. Con el paso de los episodios, el público tiene la oportunidad de ver cómo nada es lo que parece en la vida de los protagonistas. Pues, el dinero y la riqueza nunca garantizan una felicidad plena. Pero, ¿qué es lo que se sabe de la temporada 4? Pues, ya avanzamos que se está rodando con el objetivo de que sea lanzada lo más pronto posible.

Por el momento, ya se ha confirmado el elenco que formará parte de esta aventura. Steve Coogan, Vincent Cassel, Ben Kingsley y Laura Dern han sido algunos de los actores que han sido fichados de manera oficial. Asimismo, respecto a la trama, se ha comunicado que, ahora, la gran protagonista será la Riviera francesa. Por otro lado, el eje de la historia estará centrado en el trabajo, la competencia y la fama. Un movimiento con el que se alejan un poco de los huéspedes multimillonarios de las anteriores entregas.

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de ‘The White Lotus’?

De momento, no hay fecha confirmada para el estreno de la cuarta temporada de The White Lotus. Los únicos detalles que se saben son que el rodaje comenzó en abril de este 2026 y está previsto que finalice a finales de este año. Así pues, contando con el proceso de edición y posproducción, es probable que la serie regrese a HBO Max en el 2027.