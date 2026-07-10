La foto de María Pombo que ha generado desconcierto entre sus seguidores: «¿Lleva al bebé en el bolso?»

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, María Pombo se ha convertido en una de las influencers más reconocidas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cabe destacar que, en la actualidad, está viviendo uno de los mejores momentos a nivel personal y profesional. Recordemos que, a principios de año, dio la bienvenida a Martina, su tercera hija junto a Pablo Castellano. Poco después, celebró su bautizo —que no estuvo exento de polémica por contar con dos madrinas, y no con un padrino y madrina como es lo habitual—, pero no todo quedó ahí. Y es que una fotografía publicada en su perfil oficial de Instagram ha generado un sinfín de comentarios, puesto que parecía que llevaba a su bebé en el bolso.

La imagen en cuestión muestra a toda la familia dentro de un ascensor. María Pombo aparece en primer plano con un bolso de gran tamaño. Detrás de ella se encuentra su marido, Pablo Castellano, y sus dos hijos mayores, Martín y Vega. De esa fotografía, que a priori podría ser una completamente casual como otras tantas que publica en sus redes sociales, llamó poderosamente la atención un detalle, y es el contenido del bolso de la creadora de contenido. A simple vista, parecía que en su interior se encontraba un bebé, por lo que muchos de sus seguidores no tardaron en reaccionar. «¿Por qué María Pombo lleva al bebé en el bolso?», quiso saber un usuario. Otros, en cambio, trataron de arrojar mucha más luz al respecto, para evitar que las especulaciones fuesen a más.

«Qué susto. Se nota mucho que es un muñeco», «Dios, pensaba que era el bebé, pero sí, es verdad, se nota que es un muñeco» o «Me ha dado la clave el pelito, pero literalmente me he puesto a analizar la foto a fondo», son algunos de tantos que se pueden leer en diversas redes sociales, especialmente en X (antes conocido como Twitter).

Cabe destacar que, junto a la imagen, María Pombo quiso explicar a sus seguidores el verdadero motivo por el que, durante los últimos días, se había ausentado en redes sociales: «Siento mi desaparición; estos días en Madrid están siendo un torbellino», comunicó. Sea como sea, es más que evidente que, a pesar de tratarse de una publicación como otras tantas, acabó convirtiéndose en una de las más comentadas de las últimas semanas precisamente por el presunto bebé dentro del bolso.

Hay que hacer hincapié en que, si nos fijamos con lujo de detalle, la realidad es que no se trata de su hija Mariana ni mucho menos, sino de un bebé. A buen seguro, se trata de un juguete de su hija Vega que, por simple comodidad, la influencer decidió llevar en el bolso. ¡Algo práctico y nada fuera del otro mundo, desde luego!