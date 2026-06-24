Abogacía, Procura y Graduados Sociales reclaman evaluar la reforma de los Tribunales de Instancia

Los presidentes del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González; del Consejo General de Procuradores de España, Alberto García Barrenechea; y del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán, se han reunido hoy con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, para abordar las preocupaciones de los profesionales de la justicia y los problemas detectados en la implantación de los Tribunales de Instancia de la Ley Orgánica 1/2025, seis meses después de su entrada en funcionamiento.

Los tres Consejos Generales consideran imprescindible la constitución inmediata de la Comisión Mixta de Calidad, prevista en la propia Ley, como primer paso para evaluar el funcionamiento de la reforma. González, García Barrenechea y Merchán reclaman además una solución urgente a la falta de atención e interlocución que sufren a diario los profesionales en los órganos judiciales, en el ejercicio de su profesión.

«La constitución inmediata de la Comisión de Calidad prevista en la ley no puede demorarse más, porque es el instrumento previsto para detectar incidencias, medir resultados y adoptar soluciones. La Abogacía seguirá colaborando con todas las instituciones para que esta reforma alcance los objetivos para los que fue concebida, pero es imprescindible actuar ya sobre las numerosas y graves deficiencias que estamos constatando en todo el territorio», ha destacado Salvador González.

«Para la Procura, la constitución inmediata de la Comisión Mixta de Calidad es igualmente inaplazable. Es el mecanismo previsto por la Ley para evaluar el funcionamiento real de los Tribunales de Instancia, detectar incidencias y corregir las disfunciones que ya estamos observando en todo el territorio. Los procuradores estamos comprometidos con una Justicia más ágil y eficiente, y seguiremos colaborando con el Ministerio y con el resto de operadores jurídicos para que la reforma cumpla los objetivos para los que fue diseñada. Pero es imprescindible actuar con urgencia ante los problemas que están afectando al día a día de miles de profesionales y, en consecuencia, a los ciudadanos», ha señalado Alberto García Barrenechea.

La Ley Orgánica 1/2025

La Ley ha supuesto la mayor reorganización de la Justicia española en décadas, al sustituir cerca de 3.900 juzgados unipersonales por 431 Tribunales de Instancia, implantados de forma progresiva durante 2025 (1 de julio, 1 de octubre y 31 de diciembre). Paralelamente, el 3 de abril de 2025 entraron en vigor los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito previo para numerosos procedimientos judiciales.

Seis meses después de la primera fase de implantación, las tres profesiones jurídicas consideran necesario realizar una evaluación rigurosa del funcionamiento real del nuevo sistema, basada en la experiencia de los miles de profesionales que trabajan en este sector: abogados, procuradores y graduados sociales.