IQUO moviliza más de 24 millones de euros en vivienda de lujo con el lanzamiento de Dream Hacienda Las Chapas en Marbella

El mercado residencial de lujo en Marbella continúa consolidando su posición como uno de los destinos inmobiliarios más competitivos de Europa. Según datos del sector, el precio medio de la vivienda premium en el municipio ha experimentado crecimientos sostenidos superiores al 8% anual en los últimos tres ejercicios, impulsado por una oferta estructuralmente limitada y una demanda internacional en expansión.

En este contexto, IQUO presenta Dream Hacienda Las Chapas: un desarrollo exclusivo de siete villas de obra nueva en Hacienda Las Chapas, con parcelas de entre 1.000 y 1.260 m² y un volumen total de inversión estimado superior a los 24 millones de euros.

El proyecto se suma a la tendencia de alta demanda de residencias exclusivas por parte de compradores internacionales, con especial peso del capital europeo del norte, latinoamericano y del Oriente Medio, que buscan en la Costa del Sol seguridad jurídica, climatología privilegiada y un ecosistema de servicios premium consolidado.

Málaga y su área de influencia se posicionan además como hub tecnológico y de talento internacional, lo que está atrayendo a un nuevo perfil de comprador de alto poder adquisitivo combinado con necesidades de primera residencia o teletrabajo de alto nivel.

Enclave estratégico

Hacienda Las Chapas representa uno de los enclaves residenciales más prestigiosos del Este de Marbella, históricamente caracterizado por su exclusividad, la elevada protección medioambiental del entorno y una baja densidad edificatoria que limita la aparición de nuevas promociones.

La zona combina una oferta de servicios de primer nivel: golf, gastronomía de autor, centros educativos internacionales, con una accesibilidad directa a las playas de la Costa del Sol y una conexión fluida con el aeropuerto internacional de Málaga (aproximadamente 40 minutos).

La escasez de suelo finalista en la zona es uno de los principales argumentos de revalorización del activo: la normativa urbanística del municipio restringe la construcción de nuevas promociones en áreas de alto valor paisajístico y medioambiental, lo que sitúa a Dream Hacienda Las Chapas en una posición diferencial dentro de la oferta prime del mercado local.

Arquitectura de autor

El diseño a cargo del arquitecto Teodoro Cabrilla (con más de 30 años de trayectoria y conocido por proyectos de referencia como The View Marbella) aporta al conjunto un valor diferencial significativo en un mercado donde la arquitectura de autor se ha convertido en palanca clave de posicionamiento y revalorización. Sus proyectos anteriores han demostrado una correlación directa entre la firma arquitectónica y la capacidad de mantener o incrementar el precio en mercados de alta competitividad.

La propuesta de Cabrilla para Hacienda Las Chapas integra precisión geométrica, materiales de primera calidad y un profundo conocimiento de la luz mediterránea. Cada villa está orientada para maximizar la captación solar natural, minimizar los costes energéticos y garantizar privacidad total entre unidades gracias a un diseño escalonado que aprovecha la topografía natural del terreno.

«El mercado de lujo en Marbella no solo no ha mostrado síntomas de desaceleración, sino que la demanda de producto exclusivo, bien ubicado y con firma arquitectónica de referencia, sigue superando con creces a la oferta disponible. Dream Hacienda Las Chapas nace precisamente para responder a ese segmento exigente con un producto que no tiene comparación en la zona», concluye Gefaell, CEO de IQUO.

Modelo de negocio: escasez y singularidad

La decisión de IQUO de limitar el desarrollo a siete unidades responde a una estrategia deliberada de escasez y personalización: cada villa puede adaptarse a las especificaciones del cliente final, lo que incrementa el valor percibido y reduce los tiempos de comercialización.

Este modelo, consolidado en el segmento ultra-prime europeo, está ganando tracción en el mercado español de la mano de promotoras con vocación boutique como IQUO.

La alianza con DphRE aporta al proyecto capacidad de distribución internacional y acceso a una red de compradores cualificados en los principales mercados emisores de capital hacia la Costa del Sol, lo que refuerza la solidez comercial del lanzamiento.

Marbella como referente europeo del lujo

La Costa del Sol, y Marbella en particular, ha consolidado su posicionamiento entre los mercados de referencia europeos para la inversión en lujo residencial, compitiendo directamente con plazas como la Costa azul, Mallorca o el Algarve.

Los factores diferenciales del mercado marbellí incluyen: una conectividad aérea en constante mejora, un tejido de servicios de primer nivel y una base de infraestructuras de salud y educación internacional consolidada.

Los indicadores de demanda para 2025-2026 apuntan a una continuidad del ciclo expansivo en el segmento prime, con particular fortaleza en el producto de obra nueva personalizable y en ubicaciones con acceso limitado a nueva oferta, exactamente el nicho en el que se posiciona Dream Hacienda Las Chapas.