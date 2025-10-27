Wenger se pronuncia sobre el Clásico: «Fue un partido de hombres contra niños»

Arsène Wenger ha hablado sobre el Clásico y ha criticado el partido que hizo el Barcelona en el Bernabéu. El que fuera entrenador del Arsenal ha ensalzado la figura de Xabi Alonso y el trabajo de los jugadores del Real Madrid durante un encuentro en el que fueron superiores y se impusieron por 2-1. Y no ha dudado en reflejar lo que, a su parecer, fue el partido: «El Clásico fue un poco como un duelo entre hombres y niños».

«La defensa del Real Madrid fue mucho más fuerte que la del Barcelona», ha valorado el que fuera entrenador del Arsenal. También ha señalado como ha visto a los blancos en su faceta ofensiva, comparándolo con la inoperancia del conjunto culé. «En ataque, el Madrid siempre parecía capaz de marcar, mientras que el Barcelona parecía ineficaz. Tenían mucho el balón, pero nunca parecían realmente capaces de marcar», señala Wenger.

El Clásico estuvo marcado por el dominio del Real Madrid durante la primera parte, aunque en la segunda el Barcelona sí que tuvo más tiempo el balón, aunque eran incapaces de generar peligro sobre la meta de Courotis. «El Barça tuvo mucho el balón, pero nunca parecía capaz de meter un gol. Mucho pase horizontal y poco riesgo ante una defensa realmente bien plantada. Les ganaron muchos duelos», ha señalado Wenger sobre el conjunto azulgrana.

Además, se ha pronunciado sobre el buen papel de Xabi Alonso. El legendario entrenador ha destacado que le da «mucho crédito» al técnico del Real Madrid. «Equilibró bien al equipo para acabar siendo superior. Defendieron bien, presionaron al rival y crearon acciones de peligro logrando dos goles y fallando un penalti. Claramente, jugaron un buen partido y, para mí, merecieron ganar este partido ante un Barça que mostró muy poco arriba», ha finalizado Wenger en su análisis sobre el Clásico en BeIN Sports.