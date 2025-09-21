Vivian sufre la misma injusticia que Huijsen: así fue su roja en Mestalla en la que el VAR sí entró

Dani Vivian encarnó prácticamente la misma injusticia que afectó a Dean Huijsen justo una semana antes en Anoeta y que le prohibió jugar con el Real Madrid el partido de la jornada 5 de Liga contra el Espanyol. El central del Athletic Club fue expulsado en el minuto 59 del encuentro de los leones en Mestalla frente al Valencia por derribar a Baptiste Santamaría cerca de su área.

En primer lugar, el árbitro de campo, Ortiz Arias, le sacó tarjeta amarilla, pero a diferencia de lo que ocurrió entre Gil Manzano y Figueroa Vázquez en el partido de los blancos ante la Real Sociedad, el VAR sí entró para recomendar al colegiado que cambiara el color a roja para Vivian. El choque iba 0-0 y tras la sanción llegaron los dos goles del Valencia para llevarse la victoria.

El trencilla, cuya primera interpretación era la justa al tener en cuenta que otros dos defensores del Athletic corrían en la ayuda al internacional con España, no se lo pensó y le acabó expulsando, dejando a los de Ernesto Valverde con uno menos. La acción generó mucha polémica al producirse siete días después de la roja a Huijsen por el bajo listón que ha puesto el nuevo CTA en este tipo de jugadas.

Recordemos que Huijsen se quedó sin jugar el resto del encuentro en San Sebastián, con más de una hora por delante, y también el de este sábado en el Santiago Bernabéu después de que tres organismos le negaran el recurso al Real Madrid. El club blanco se defendió exponiendo una máxima, y es que el CTA había reconocido el pasado martes que Gil Manzano debió mostrarle amarilla y no roja.

Mateu Lahoz se acuerda de Huijsen por la roja de Vivian

Mateu Lahoz, ex árbitro y crítico con el arbitraje español actual, valoró así la jugada en Tiempo de Juego: «En situaciones en las que ponen la cámara lenta, todo parece más roja. Es otra situación. No nos centramos en la naturaleza de la falta. Todo viene de la semana pasada, y lo que nos queda. Díselo a Huijsen. Siempre nos decían que ante la duda, nos quedáramos con la amarilla. El fútbol hay que interpretarlo».

«Hay muchas situaciones entre semana que intentan ayudar al fútbol, pero que los árbitros no lo ven desde la perspectiva del fútbol. De ver mucho, mucho fútbol. Porque imagínate también ahora los aficionados del Villarreal después de lo que pasó en Londres. Es que es muy difícil que no se entiendan», zanjó Mateu.