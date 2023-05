Vinicius se serenó en Champions: le dieron por todos lados y terminó abrazado con Walker

La Champions League no es un territorio hostil para Vinicius Junior. Al contrario que sucede en la Liga y en el resto de competiciones españolas, la limpieza reinó en todo momento en el encuentro entre el Real Madrid y el Manchester City. A pesar de que la defensa citizen no encontró en ocasiones otra forma de pararle que no fuera a base de entradas, el brasileño no perdió en ningún momento los papeles y acabó abrazándose con su marcador, Kyle Walker, que apenas le dio respiro.

Como ya sucediera el pasado año, Walker demostró que es uno de los únicos defensas del mundo que le tiene tomada la medida a Vinicius. El lateral del equipo skyblue defendió como pudo al brasileño y, aunque apenas le dejó libre, fue suficiente para que hiciera el golazo que abrió el marcador.

A pesar de las entradas recibidas, Vinicius no se quejó, ni se revolvió contra el árbitro. Todo, debido a la deportividad del City. La limpieza reinó en todo momento entre él y Walker, puesto que no se vio ningún pique, ni tampoco un mal gesto. En uno de los momentos en los que, además, el canarinho logró zafarse de él, fue con una lambreta, que acabó con el brasileño marchándose y con el defensa haciéndole falta.

Pese al regate, Walker no se lo tomó nada mal. Al término del encuentro, ambos se buscaron para felicitarse por su gran partido. Uno logró destacar prácticamente en el único momento en el que le dejaron, mientras que el otro consiguió apaciguar las constantes intentonas de Vinicius de hacer daño al Manchester City.

Walker showing respect to Vinicius after the game. pic.twitter.com/Kr9FUdz3F4 — Mikael Madridista (@MikaelMadridsta) May 9, 2023

La deportividad reinó no solo con Walker, sino con el resto de defensas citizen. Las entradas que le hicieron no quedaron en más que eso, mientras que en Liga las intenciones de los defensores son bien distintas, puesto que desde el comienzo del partido, son muchos los que van a hacerle daño.

Al igual que le ha sucedido en varias ocasiones esta temporada lejos de nuestras fronteras, Vinicius acabó el partido con el rival felicitándole por su buen trabajo. Sucedió con el Liverpool, con el Chelsea y, ahora, con el Manchester City. El astro canarinho del Real Madrid esta vez, como en el resto de veces en competición continental, no perdió los papeles.