Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras el empate que Real Madrid y Manchester City firmaron en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos se adelantaron con un gol de Vinicius, pero De Bruyne puso el empate. Todo se decidirá la próxima semana en Inglaterra.

El partido

«Se podía ganar. Se merecía ganar. Puede ser que no eres capaz de ganar y salimos con buenas sensaciones. Se ha jugado bien».

Control a Haaland

«Más que Haaland nos hemos centrado en el control de los jugadores entre líneas. En los primeros 20 minutos ha tenido la posesión».

Plan pesimista

«Es normal que el City tuviese la posesión, pero eso no tiene que volvernos locos. Antes o después te puede llegar. Después del gol hemos controlado bien. Estamos muy contentos. Ojalá se pueda repetir en la vuelta».

Mejor Madrid

«Teniendo en cuenta que jugamos el sábado a la media noche, el equipo ha jugado muy bien. Ahora tenemos más tiempo para recuperar».

La acción del gol

«Fue fuera. No lo digo yo, lo dice la tecnología. El árbitro no estaba muy atento. Me ha mostrado a mí la tarjeta, que no jugaba. Los jugadores merecían más tarjetas en el campo».

Rüdiger

«Ha hecho un partido fantástico. Hay que destacarlo. No nos han creado muchas oportunidades. Nos han marcado con un tiro de fuera. Atrás, el equipo tenía compromiso».

Kroos y Modric

«Los veteranos son los que manejan estos partidos. Son muy importantes para dar la confianza a los jóvenes».

Camavinga

«A veces intentamos quitarlo de la banda porque como interior puede dar problemas. Camavinga es una garantía en todos los sentidos. Está mejorando muy rápido».

Cosas a mejorar

«En la primera parte no hemos sido pacientes en la salida. Se podía hacer mejor, como en la segunda mitad».