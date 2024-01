Vinicius se ha pronunciado públicamente tras su polémica tanto con el hombro contra el Almería y lo ha hecho para reivindicar que fue un «golazo». «Así lo hacía siempre en la playa de Copacabana», ha añadido el brasileño al día siguiente de su remate que supuso el empate a dos en el Santiago Bernabéu, antes de que Dani Carvajal terminara de desatar la euforia batiendo a Maximiano en el tiempo de descuento.

En el minuto 67 del partido de Liga disputado este domingo ante el colista, Vinicius anotó el segundo tanto del Madrid con el hombro y así lo advirtió el VAR después de que el tanto hubiera sido anulado por mano del brasileño. Esa revisión, igual que las otras dos en el penalti por mano de Kaiky y el gol anulado al Almería por falta previa sobre Bellingham, protagonizan todos los mentideros este lunes y el atacante brasileño ha querido dar su versión de lo ocurrido.

Al finalizar la jornada 21 de la Liga, se hicieron públicos las conversaciones de las revisiones de las tres jugadas y la conversación para analizar el gol de Vinicius entre Hernández Maeso y Hernández Hernández, que estaba en la sala VOR, es la siguiente:

VAR: Ahí, ahí, eso es. Dame la inversa derecha. Para en el punto de contacto. Te recomiendo un on field review para que valores la no mano, la posible no mano.

Árbitro: Perfecto.

VAR: Le da en el hombro derecho. Fran, te voy a mostrar, ¿vale?

VAR: Vamos a poner la súper slow. Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque.

Árbitro: Vale, lánzamelo. Ponme el punto de contacto.

VAR: Ahí la tienes.

Árbtro: Voy a señalar gol, no hay falta.

VAR: Vale, pon la anterior. Eso es.

Árbitro: Perfecto, le da con el hombro y es gol válido.

Entre las numerosas opiniones que se han vertido sobre esta jugada, destaca la de Jaume Roures. El fundador de Mediapro, empresa con la que la RFEF tiene firmado un contrato para el VAR, rabió contra el conjunto blanco y contra los colegiados por los aciertos del sistema de videoarbitraje en el encuentro contra el Almería.

El empresario catalán, que siempre se ha posicionado a favor del Barcelona, aseguró que las imágenes mostradas por Hernández Hernández a Hernández Maeso en el gol de Vinicius «eran las tomas malas» y reclamó que el delantero le dio con el brazo: «Yo lo que quiero subrayar es que las imágenes que enseñaba el VAR del gol de Vinicius, en las que se puede ver que le ha dado en el brazo y no hay discusión, eran las tomas malas», dijo en la Cadena SER.

«Las repeticiones de la retransmisión, evidentemente desde una toma frontal, dejaba claro que lo había metido con el brazo. No me meto con otras jugadas porque a mí esta ya me parece la clave, las otra ya pueden ser más discutibles, como una falta sobre Bellingham, el brazo en alto…», añadió sobre la jugada el ex presidente de Mediapro, quien se mostró muy crítico con la actuación arbitral en la acción que supuso el 2-2.