Carvajal desató la locura en el Bernabéu con el gol de la remontada del Real Madrid

Dani Carvajal fue el protagonista de la remontada del Real Madrid ante el Almería en el Santiago Bernabéu, con un tanto que desató la locura en el estadio en minuto 99. El de Leganés apareció al segundo palo para batir a Maximiano tras un centro de Bellingham al que no llegó Joselu. El gol del lateral culminó una remontada que fue posible gracias a las correcciones que hicieron desde el VAR, puesto que Hernández Maeso se equivocó de primeras en tres ocasiones, en contra del conjunto blanco.

Tras los dos goles del Almería, que llegaron en la primera mitad, el Real Madrid logró darle la vuelta al partido. Además del canterano, vieron puerta Bellingham, desde el punto de penalti, y Vinicius. Además, el inglés hizo otro gol, pero no subió al marcador por fuera de juego previo de Fran García.

El conjunto andaluz tomó la delantera gracias a un gol nada más empezar de Ramazini. Una serie de errores en cadena permitieron que Arribas combinara con Robertone y, este, encontrara solo al delantero belga, que no perdonó a un Kepa que se venció muy pronto. Al borde del descanso, de una primera parte mala de los de Ancelotti, Edgar González fusiló la portería desde fuera del área, aprovechando un mal despeje de Nacho.

Carvajal culmina la remontada

Ya en la segunda, Kaiky cometía un penalti tras ir a despejar el balón de cabeza y hacerlo con el brazo. No se dio cuenta el árbitro, pero sí lo vio el VAR. Bellingham lanzó desde los once metros y no falló. Maximiano se tiró hacia su derecha, mientras que el inglés la pegó rasa y al centro.

El 1-2 lanzó al Real Madrid, que logró el empate por medio de Vinicius, no sin susto previo. Y es que el VAR intervino para anular un gol de Arribas minutos antes, por un claro manotazo de Lopy a Bellingham en la cara. El brasileño puso las tablas también con suspense. Hernández Maeso anulaba el gol al considerar que Vinicius remataba con el codo, pero desde el VAR le volvían a corregir.

Vinicius, tapado por dos rivales, remató como pudo un centro de Tchouaméni. Colocó el cuerpo para pegarle con el hombro y hacer el tanto que ponía el 2-2 en el marcador. Aunque la jugada deja muchas dudas, sí que parece que el balón toca en el límite entre el deltoides –zona permitida– y el bíceps, pero que el tanto es legal y debió subir al marcador. Por ello, tras acudir al monitor, el colegiado acabó concediéndolo.

Por último, llegó el de Carvajal. El de Leganés llegó forzado al segundo palo, ante la imposibilidad de Joselu para llegar, y batió a Maximiano en el 99′. Se habían añadido 11 minutos de descuento y, a falta de dos para que se cumpliesen, Carvajal demostraba de nuevo que se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva y que es una pieza muy importante en este Real Madrid. Si hace poco más de una semana forzaba la prórroga ante el Atlético, ahora aparecía para darle de nuevo el liderato a los blancos.

«Las jugadas están arbitradas correctamente»

Al término del encuentro, Dani Carvajal habló sobre lo sucedido en el encuentro, contestando a Melero, jugador del Almería, que señaló que les habían «robado». El madridista apuntó que «si ve con tranquilidad las jugadas, pues seguro que se dará cuenta de que están arbitradas correctamente».

Carvajal no dudó en apuntar a la afición del Real Madrid como una de las artífices de la remontada, puesto que «llevó en volandas» al conjunto blanco hacia la victoria en la segunda parte. «Regalas un tiempo y ya cuesta mucho. Desde el descanso salimos a por todas y, con nuestra gente y la entrega, lo conseguimos. Sabíamos que dependía de nosotros, que si le metíamos ritmo e intensidad, podía ser», señaló.

La victoria llegó en el tramo final, algo que «habla de lo que es nuestro escudo, este estadio y nuestra historia», porque «hasta el último minuto puede pasar cualquier cosa». La alegría era clara en uno de los capitanes del conjunto blanco, que apuntó al «poco descanso» como una de las claves del partido: «Dos prórrogas, viajes largos… Hoy encima jugamos a las 16:00h, tras jugar el jueves, pero felicitar al equipo, que lo ha dado absolutamente todo».