Carvajal es el ADN del Real Madrid

Hablaba Carlo Ancelotti tras la victoria del Real Madrid frente al Atlético en la semifinal de la Supercopa de España de ADN madridista. Otra vez, y ya son varios, por lo que no es casualidad, los blancos levantaron un partido que estaba perdido en los minutos finales para terminar ganándolo en la prórroga. Y uno de los grandes culpables de esto fue Dani Carvajal, el tercer capitán del equipo blanco que encarna mejor el sentimiento de lucha y de no rendirse hasta el final de un equipo que vive feliz en el caso, en el alambre, ya que suele salir victorioso.

La exhibición de Daniel Carvajal Ramos ante el Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España es de esas que se recuerdan con el paso de los años. Un partido excelso del canterano madridista que desde el lateral derecho fue capaz de llevar a su equipo a jugar una nueva final y a pelear por ganar el primer título de la temporada.

Su partido fue una exhibición defensiva u ofensiva. Lo hizo todo y todo bien. De hecho, en el día de su cumpleaños -cumplió 32 años mientras se jugaba la prórroga del derbi, no podía tener mejor regalo. Atrás cumplió con nota, como siempre. Estuvo incansable cerrándole espacios a Samuel Lino, mientras que en el área del Atlético hizo el gol del empate a falta de cinco minutos para el final, cuando los rojiblancos ya acariciaban la final con la punta de los dedos, dio un pase a Joselu para que su cuñado, en colaboración con Savic, hiciese el 4-3 que empezaba a acercar a los de Ancelotti a una nueva final, le dio la noche a Mario Hermoso atacando su espalda y logró que tres de las cinco dianas que recibieron los de Simeone naciera de su costado. Simplemente, espectacular

Con semejante repertorio, Luis de la Fuente y su cuerpo técnico no tuvieron más remedio que otorgarle el premio a mejor jugador del partido a Carvajal. Merecidísimo. El madridista llegó feliz a la sala de prensa y motivos no le faltaban. Había demostrado una vez más esta temporada que está en un estado de forma impresionante. Además, esa sonrisa que no le dejó de acompañar en ningún momento de la rueda de prensa también estaba relacionada con el pase que le dio a Joselu, su compañero, su cuñado y, sobre todo, su amigo.

«Cuando hemos empatado he dicho, ‘estaría genial ponerle un gol a mi cuñado y que lo meta’», comentó en la rueda de prensa que ofreció tras el partido por ser MVP. Dicho y hecho. Carvajal estaba de dulce en Riad y todo le salió a la perfección para poder tener este jueves, día de reposo para los madridistas, un cumpleaños feliz.

Puro madridismo

Hablar del Real Madrid es hacerlo de títulos y gloria, pero también de coraje y no rendirse nunca. Lo explicó a la perfección Ancelotti, haciendo referencia que lo que sucedió en esta semifinal es bueno para que los jóvenes que tiene en la plantilla vayan entendiendo lo que significa ese «¡hasta el final, vamos Real!», que tantísimas veces escuchan.

Dani Carvajal encarna a la perfección todos los valores del Real Madrid. No sólo porque Ramón Martínez aconsejara a Jorge Valdano que ese joven rubio llamado Carvajal tenía que ser el que pusiese la primera piedra de Valdebebas, sobre todo por su forma de entender lo que significa jugar en el 14 veces campeón de Europa. Junto a Nacho Fernández, es el encargado de mantener vivo los valores del club y, lo más importante, de inculcárselos a los más jóvenes.

El mejor momento de Carvajal

Carvajal cumple 32 años y se empieza a introducir en la treintena en su mejor momento físico y mental. Futbolístico no, porque siempre ha tenido una sobra calidad, pero sí llega a esta edad en plenitud. Pequeños retoques que ha hecho en su día a día, tanto alimenticios como físicos, le permiten estar al cien por cien en dos aspectos tremendamente importantes.

Por todo esto, Dani Carvajal es para Carlo Ancelotti un jugador intocable. Un indiscutible que cuando no está en el campo se le echa mucho de menos. También le pasa con la selección española, donde la ha costado, pero ha conseguido convertirse en un jugador intocable para Luis de la Fuente. Por delante tiene un tramo final de temporada que se antoja apasionante para el Real Madrid y la ansiada Eurocopa, la primera que podría disputar, ya que las lesiones le han dejado sin demasiadas fases finales con el combinado nacional.