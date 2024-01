Roures delira: «Las imágenes del gol de Vinicius eran las tomas malas»

Jaume Roures se pronunció sobre la polémica del VAR en el Real Madrid-Almería, más concretamente sobre la jugada del tanto de Vinicius que el árbitro determinó que era gol legal tras revisar las imágenes. El fundador de Mediapro, empresa con la que la RFEF tiene firmado un contrato para el VAR, rabió contra el conjunto blanco y contra los colegiados por los aciertos del VAR en el encuentro contra el Almería.

El empresario catalán, que siempre se ha posicionado a favor del Barcelona, aseguró que las imágenes mostradas por Hernández Hernández a Hernández Maeso en el gol de Vinicius «eran las tomas malas» y reclamó que el delantero le dio con el brazo: «Yo lo que quiero subrayar es que las imágenes que enseñaba el VAR del gol de Vinicius, en las que se puede ver que le ha dado en el brazo y no hay discusión, eran las tomas malas», dijo .

«Las repeticiones de la retransmisión, evidentemente desde una toma frontal, dejaba claro que lo había metido con el brazo. No me meto con otras jugadas porque a mí esta ya me parece la clave, las otra ya pueden ser más discutibles, como una falta sobre Bellingham, el brazo en alto…», añadió sobre la jugada el ex presidente de Mediapro que se mostró muy crítico con la actuación arbitral en la acción que supuso el 2-2.

Por otro lado, Roures, explicó en la Cadena SER cómo funciona el envío de imágenes por parte del VAR a la hora de revisar las jugadas. El empresario catalán señaló que en la sala VOR reciben «todas las señales en directo» y que «no hay edición», las imágenes se mandan tal y como las captan las cámaras de la retransmisión. «Se mandan las imágenes de todas las cámaras. En un partido del Real Madrid debe haber unas veintialgo cámaras», comentó.

El VAR tiene la última palabra

Acto seguido, Roures desveló que una vez el VAR tiene las imágenes son ellos los que deciden cómo utilizarlas y cuáles son las instantáneas correctas para determinar si el árbitro de campo ha acertado con su decisión o le llaman para ir a ver la jugada repetida al monitor: «Luego, el VAR, los operadores que se ven en la pantalla y los árbitros deciden cómo las utilizan. Se mandan todas las señales en directo. No hay edición. Tal y como todas las cámaras van captando imágenes, esas imágenes llegan al VAR», dijo.

En la acción de Vinicius, Hernández Maeso señala mano del delantero del Real Madrid en primera instancia pero Hernández Hernández en el VAR vio hombro y llamó a su compañero para que revisara la jugada por posible error claro y manifiesto. Finalmente, como se pudo escuchar en los audios del VAR, el colegiado tras ver las imágenes repetidas decidió rectificar y modificar su decisión dando validez al tanto del brasileño que suponía la igualada en el marcador.

Los jugadores del Almería protestaron ostensiblemente al colegiado hispanobelga pero el tanto subió el marcador tras de la revisión del VAR. Roures reclama que las tomas que le pusieron «eran las tomas malas» pero lo cierto es que desde el CTA no parecen opinar lo mismo que el empresario, ya que han designado a Hernández Hernández como árbitro VAR, de nuevo, para uno de los partidos más destacados de los cuartos de final de la Copa del Rey, el Atlético-Sevilla.