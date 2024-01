El VAR se convirtió en el gran protagonista de la remontada lograda por el Real Madrid ante el Almería en el Santiago Bernabéu. Hasta en tres ocasiones el sistema de videoarbitraje corrigió una decisión arbitral de Hernández Maeso. Hernández Hernández fue el colegiado que realizó estos avisos a su colega desde la sala VOR. Estas son las trascripciones de las tres jugadas que obligaron a parar el partido y observar los monitores.

Primero fue el penalti cometido por Kaiky. El defensa brasileño extendió el brazo y tocó el brazo con su extremidad para despejar un centro colgado desde la banda izquierda. Al principio nadie advirtió nada, pero el árbitro rápidamente escuchó por el pinganillo la llamada del VAR. Tras revisar la acción, decretó penalti y Bellingham no falló.

Posteriormente, Arribas metió un gol ante su antiguo equipo, pero la jugada del Almería se inició con una clara falta sobre el propio Bellingham que fue pitada y provocó la anulación del tanto. Por último, Vinicius anotó el segundo tanto del Madrid con el hombro y así lo advirtió el VAR después de que el tanto hubiera sido anulado por mano del brasileño.

El penalti por mano de Kaiky

VAR: Fran, te voy a recomendar un on field review para que valores un posible penalti por mano del defensa del Almería.

Árbitro: De acuerdo, voy a verla.

VAR: Se la pones en super slow para que él la pueda ver».

Árbitro: Vale, estoy delante de la pantalla.

VAR: Ahí lo tienes. Te lo vamos a poner en súper slow para que puedas ver. ¿Vale? Te voy a poner otra toma con la inversa izquierda. Te pongo high behind también para que la veas en contexto y la separación entre jugadores.

VAR: Y ahora es tuya la acción. ¿Vale? Tú decides.

Árbitro: «Perfecto. Remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo separado».

VAR: Pon la otra.

Árbitro: Ocupando un espacio del defensor del Almería. Voy a pitar penalti sin tarjeta. ¿De acuerdo?

VAR: Perfecto.

Gol anulado al Almería

VAR: Ven a verla, Fran, te recomiendo un on field review por posible falta en ataque en la acción del gol. ¿Vale?

VAR: Si quieres, te pongo una amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí. Te muestro el punto de contacto. ¿Vale?

Árbitro: Pónmela en dinámica, por favor

VAR: ¿Vale? Para que veas que es dentro de la misma fase de ataque. La jugada continúa y acaba en gol.

Árbitro: Por lo tanto, voy a pitar falta a favor del Real Madrid y anular el gol.

VAR: Vuelve a la acción

Árbitro: Sí, efectivamente es el inicio de la app.

Gol con el hombro de Vinicius

VAR: Ahí, ahí, eso es. Dame la inversa derecha. Para en el punto de contacto. Te recomiendo un on field review para que valores la no mano, la posible no mano.

Árbitro: Perfecto.

VAR: Le da en el hombro derecho. Fran, te voy a mostrar, ¿vale?

VAR: Vamos a poner la súper slow. Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque.

Árbitro: Vale, lánzamelo. Ponme el punto de contacto.

VAR: Ahí la tienes.

Árbtro: Voy a señalar gol, no hay falta.

VAR: Vale, pon la anterior. Eso es.

Árbitro: Perfecto, le da con el hombro y es gol válido