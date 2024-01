Vinicius: «Ya es hora de encarcelar a los racistas»

Vinicius volvió a pronunciarse con dureza en contra del racismo en sus redes sociales para defender sin fisuras a Maignan, guardameta del Milan que sufrió un lamentable acto racista durante un partido de la Serie A este pasado fin de semana. El jugador del Real Madrid volvió a alzar la voz, conociendo en primera persona lo que se sufre en estos casos.

Hay que recordar que el propio Vinicius también ha sufrido diferentes episodios racistas en un campo de fútbol. La temporada pasada amenazó con marcharse del campo cuando una parte de Mestalla durante un Valencia-Real Madrid le gritó «mono, mono». La semana pasada, en el duelo de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, un grupo de seguidores rojiblancos volvió a llamar «mono» al futbolista brasileño. Y es que los episodios racistas en España también siguen ocurriendo.

«»Solo hablar no cambiará nada». Estas son palabras de Maignan. Ya es hora de encarcelar a los racistas para que tengan vergüenza de quiénes son. Agradezco a quienes realmente apoyan nuestra lucha y lamento a quienes sólo aparecen con palabras vacías para ganarse la simpatía de la prensa. Siempre contigo, Maignan», afirmó Vinicius en sus redes sociales apoyando al portero del Milan y atacando a los racistas sin fisuras.

Episodio racista con Maignan

Durante el pasado partido de la Serie A entre el Udinese y AC Milan volvió a ocurrir un lamentable episodio racistas en el mundo del fútbol. El portero rossonero, Mike Maignan, pidió al árbitro que parase el encuentro tras escuchar insultos racistas hacia su persona por parte de la afición local. El colegiado lo detuvo durante aproximadamente cinco minutos en los que el portero milanés se marchó hundido hacia los vestuarios. Finalmente, el partido se reanudó con la presencia del cancerbero francés.

Los hechos se produjeron en el minuto 25, cuando el Udinese y Milan empataban a cero. Esa situación evidente de racismo superó a Maignan, que se dirigió al árbitro del partido para exigirle que detuviese el reloj hasta que los aficionados parasen de ofenderle verbalmente. El meta galo le hizo el gesto del mono al colegiado para explicarle el tipo de insultos que estaba recibiendo.

Lamentablemente, este no es el primer episodio racista que se vive en un terreno de juego. Maignan ha sido la última víctima del racismo y, en este caso, los culpables son ese sector de aficionados que lejos de centrarse en el fútbol la tomaron con el portero de raza negra. Rápidamente, los usuarios que se hicieron eco de lo ocurrido se volcaron con el futbolista del Milan en las redes sociales, donde emitieron todo tipo de mensajes de apoyo. También Vinicius apoyó al portero en sus redes.

Comunicado de Maignan

No fue el jugador el que fue atacado. Es el hombre. Es el padre de la familia. Esta no es la primera vez que me pasa esto. Y no soy la primera a la que le pasa esto. Emitimos comunicados de prensa, campañas publicitarias, protocolos y nada ha cambiado. Hoy, todo un sistema debe asumir la responsabilidad: ⁃ Los autores de estos actos, porque es fácil actuar en grupo, en el anonimato de una plataforma. ⁃ Los espectadores que estaban en la tribuna, que vieron todo, que oyeron todo, pero que optaron por permanecer en silencio, sois cómplices. ⁃ El club Udinese, que sólo habló de una interrupción del partido, como si nada hubiera pasado, es cómplice. ⁃ Las autoridades y el fiscal, con todo lo que está pasando, si no hacen nada, TAMBIÉN SERÁS CÓMPLICES. Ya os lo he dicho y si vale la pena repetirlo: no soy una VÍCTIMA. Y quiero dar las gracias a mi club AC Milan, a mis compañeros, al árbitro, a los jugadores del Udinese y a todos los que me enviaron mensajes, los que me llamaron, los que me apoyaron en privado y en público. No puedo responder a todos, pero los veo y estamos JUNTOS. Es una lucha difícil, que requerirá tiempo y coraje. Pero es una pelea que ganaremos.