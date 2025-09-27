La victoria del Atlético en cuatro apuntes

El Atlético de Madrid superó al Real Madrid con claridad en el derbi de la capital. Los rojiblancos golearon por 5-2 propinando la primera derrota a Xabi Alonso en esta temporada 2025/26. Nuestro experto Marcos López nos trae cuatro apuntes fundamentales con los que entender qué sucedió en el Metropolitano. Un jugador, un momento, un movimiento táctico y un dato: no pierdas detalle de nada en OKScouting.