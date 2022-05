Todos los caminos de Kylian Mbappé conducen al Real Madrid. Es algo que todos ven y siente, algo que percibe en el ambiente pese a la insistencia por parte del Paris Saint Germain de encontrar algo que convenza al delantero para quedarse. Algo así le pasa a uno de sus compañeros de equipo Marco Verratti, que tampoco conoce el futuro del francés pero que reconoce que se pone muy nervioso cada vez que recibe alertas en su móvil sobre el futuro de Mbappé.

«Todos queremos que se quede aquí. Pero cuando hablo con él es más para reír. En el fútbol, cuando tenemos algo en mente, cuando una decisión está cerca, no hablamos mucho de eso. Es su decisión, y la estoy esperando, como tú», decía Verratti cuestionado por el futuro de Mbappé, tema central en las últimas semanas en toda Europa: «Cuando estoy descansando y veo notificaciones que dicen que Kylian está en Madrid me da dolor de barriga (risas) aunque después me digo: tranquilo, estaba de vacaciones…».

En París han realizado una última gran oferta por el francés que han disparado sus exigencias económicas. El PSG pone encima de la mesa una prima de fidelidad de nada más y nada menos que de 100 millones de euros a lo que añadiría un contrato por sólo tres temporadas a razón de 50 millones netos fijos por curso a la que se podría sumar alguna variable extra. Esto ha llevado al francés a pedir algo más por su fichaje por el Real Madrid.

Verratti es consciente de la importancia de Mbappé en el PSG y que su marcha supondría un revés importante para el objetivo de la entidad, que no es otro que colocarse en el podio de los clubes del mundo, empezando por ganar un Champions League que se le resiste pese a las numerosas y fuertes inversiones en los últimos años.

«Sé que el PSG se convertirá en el mejor club del mundo. Solo se necesita tiempo», explicaba Verrati en su entrevista en Le Parisien, donde hizo mención al futuro de Mbappé, del que no desveló nada: «A principios de este año llevábamos una buena racha, nos divertíamos más, y luego pasó lo de Madrid, como si hubiésemos dado tres pasos atrás».

El italiano también lanzó un dardo a la afición del PSG, que ha llegado a pitar a los jugadores en algún que otro partido de la presente temporada en el Parque de lo Príncipes para sorpresa y mal trago para Verratti: «La afición tiene derecho a pitar, pero no durante el partido. Durante el partido estamos todos juntos. A veces no parecía que jugáramos en casa. Es difícil de entender».

Por último, el centrocampista italiano fue cuestionado por la mayor injusticia que ha vivido como jugador y recuerda lo vivido ante el Barcelona en Champions hace varios años con una remontada soberbia que, de ser con otro árbitro, dice que hubiera sido distinto: «La remontada contra el Barcelona. Esa noche, pasara lo que pasara, hubiéramos perdido el partido, 3 o 4-1, eso seguro. Pero con otro árbitro y el VAR nunca hubiéramos sacado el 6-1. Es la mayor injusticia de la que hemos sido víctimas, fue duro».