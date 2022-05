El PSG limita la venta de camisetas de Mbappé

Movimiento cuanto menos extraño en la tienda oficial online del Paris Saint-Germain. A escasos días de que Kylian Mbappé desvele la decisión definitiva sobre su futuro, las camisetas de la primera y la segunda equipación del PSG con el nombre y el número del astro francés no pueden ser compradas por los aficionados. Maniobra intencionada o no, Mbappé es en estos momentos el único futbolista del primer equipo que no aparece en esta búsqueda, la principal para aquellos que quieran hacerse con una elástica del club.

Mbappé no aparece en la primera –totalmente desaparecida–, la segunda y la cuarta equipación del PSG a la hora de personalizar la camiseta y añadirle nombre y dorsal de los jugadores de la plantilla de Mauricio Pochettino. En la búsqueda no se especifica nada de que la camiseta de Mbappé esté agotada, sino que el club habría tomado la decisión de que el ‘7’ de Kylian sea el único con el que no se pueda personalizar tres de las cuatro primeras elásticas del equipo.

En la tercera equipación, de color negro y utilizada por el Paris Saint-Germain en varios partidos, sí se encuentra la opción de personalizar la camiseta con Mbappé, algo que no tenemos la oportunidad de ver en el resto. Otros productos personalizados de Kylian, como camisetas de niño, con su cara, tazas o llaveros sí se pueden seguir comprando en la tienda online oficial del PSG, aunque algunos de ellos aparecen como casi agotados.

Esta polémica surge en la recta final del culebrón del astro francés, que finaliza contrato el 30 de junio con el PSG y continúa sin renovar, apuntando al Real Madrid como destino de futuro. El propio Mbappé confirmó que en unos días tomará y anunciará la decisión final