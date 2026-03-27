Valverde silencia a Inglaterra en Wembley

Se las prometían felices en Wembley, cuando su selección encaminaba la victoria sobre una Uruguay combativa, pero carente de contundencia. Todo eran sonrisas para Inglaterra, hasta que Valverde quiso. El del Real Madrid reprodujo su gran estado de forma al convertir un penalti con un disparo potente y ajustado. Imposible para Trafford. Congeló Wembley y rescató un empate de prestigio para Uruguay.

Los aficionados ingleses se dedicaron durante noventa minutos a lanzar aviones de papel al campo. Tal era su hartazgo ante el juego de su equipo, aburrido, plano y sin riesgos, que su único entretenimiento era la papiroflexia. El gol de Ben White en la recta final, anulado por su propio penalti, incrementa las dudas de la Inglaterra y su unidad B a dos meses del Mundial. Thomas Tuchel reservó a jugadores importantes, como Harry Kane, Declan Rice y Jude Bellingham, y dio la oportunidad a algunos futbolistas para que se ganaran el puesto en la Copa del Mundo, pero estos le dejaron pasar.

Los que mejor se lo pasaron fueron los pocos miles de uruguayos que estuvieron arrinconados en una de las esquinas del estadio y los aficionados ingleses del Leeds que ovacionaron un par de ocasiones a Marcelo Bielsa, el héroe de su ascenso a Premier League en 2020. En lo deportivo, nada o casi nada. Un par de acercamientos de Agustín Canobbio y de Marcus Rashford, los únicos que se animaron en solitario, y mucho miedo. Miedo a una lesión como la que sufrió Joaquín Piquerez a los diez minutos.

Se hizo daño en una jugada con Madueke y ambos jugadores fueron sustituidos. El partido fue una comparsa de pases entre los centrales y alguna ocasión aisladísima como la de Dominic Calvert-Lewin, que de cabeza y a veinte minutos de final estuvo cerca de abrir el marcador. El balón parado, única arma de este equipo, actuó de salvavidas. En un córner, Adam Wharton blocó con una pantalla a Giménez y el remate en el segundo palo lo empujó a portería vacía Ben White, uno de los que ha dejado fuera de esta convocatoria a Trent Alexander-Arnold.

En el tiempo de descuento, White, sin embargo, se convirtió en villano, al patear a Fede Viñas y cometer un penalti que el árbitro negó en primera instancia, pero que confirmó tras revisar el VAR. Valverde, desde los once metros, continúa con su racha goleadora, siete goles en los últimos seis partidos. Para Uruguay, la próxima parada será Argelia en el Allianz Stadium de Turín el próximo martes.