Valdano defiende la inocencia de Vinicius por su agarrón de pelo: «Fue un gesto instintivo»

La expulsión de Vinicius dio la vuelta al mundo. El brasileño fue expulsado en el partido contra el Villarreal por agarrar del pelo a Saliba después de que fuese revisado por el VAR. Una decisión arbitral que provocó un cabreo tremendo en el Real Madrid al considerar que la acción no era merecedora de la roja directa. Es por ello que uno que ha salido en su defensa ha sido Jorge Valdano para defender la honestidad.

El exmadridista se posicionó a favor de Vinícius. A pesar de que en el colectivo arbitral hubo unanimidad al calificarlo como una agresión intencionada, para el argentino fue algo fortuito, como un lance del juego: «Marcaría una diferencia entre lo que es un escupitajo, por ejemplo, y lo que es esto. Esto es un gesto absolutamente instintivo. Él siente que lo están cerrando, se lo quiere sacar de encima y lo hace de la manera más antirreglamentaria que encuentra. Pero no veo intencionalidad y no veo la suciedad en la acción», explicó.

Aunque todavía no se conoce la sanción que tendrá Vinicius, todo apunta a que el brasileño se perderá los próximos tres partidos y, por lo tanto, no estaría disponible para jugar el Clásico contra el Barcelona el próximo 25 de octubre. Tal y como redactó Díaz de Mera el acta, la previsión es que el Comité de Disciplina imponga dos encuentros de castigo por la acción con el futbolista del conjunto castellonense y uno más por su reacción tras ver la tarjeta roja.

Eso no le impedirá jugar el partido de Champions de este miércoles contra la Roma, donde podría ser titular después de haber sido suplente el pasado sábado. La buena actuación de Diomande complica aún más el debate para José Mourinho. Vinicius afronta un momento complicado, y más sabiendo que las próximas semanas se quedará sin jugar en Liga.