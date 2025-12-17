El último servicio de Endrick al Real Madrid

Endrick hará su último servicio como jugador del Real Madrid esta temporada contra el Talavera en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El brasileño será titular por primera vez en lo que va de temporada contra el conjunto manchego y, posiblemente, jugará su último encuentro este curso con la camiseta blanca, ya que en el mes de enero pondrá rumbo hacia Francia para jugar con el Olympique de Lyon.

La pasada temporada, Endrick hizo cinco goles en seis partidos en la Copa del Rey. No marcó contra la Deportiva Minera en dieciseisavos, mientras que luego le hizo dos goles al Celta para salvar los octavos, otro tanto al Leganés en cuartos y dos a la Real Sociedad en semifinales.

Malestar en el Real Madrid

La planta noble del estadio Santiago Bernabéu está muy molesta con Xabi Alonso por la gestión que está haciendo con Endrick. Los que mandan en la parcela deportiva del Real Madrid vieron, como el resto de los aficionados, los minutos del brasileño contra el Manchester City. El donostiarra solo le dio 11 minutos, pero tuvo tiempo para estrellar un balón en el larguero y para dejar claro que puede ser mucho más importante dentro de la plantilla de lo que el entrenador considera. Y es que solo suma 22 minutos en lo que va de curso, siendo el futbolista menos utilizado por el vasco en estos primeros seis meses.

La gestión que ha hecho Xabi Alonso con Endrick no se comprende en la planta noble del Real Madrid. No se ha entendido en ningún momento. De hecho, se puede decir que la indignación fue en aumento tras ver sus minutos contra los ingleses, ya que los que mandan en la parcela deportiva del conjunto blanco no entienden que el brasileño no tenga más protagonismo. Ahora, contra el Talavera, esperan que se pueda despedir con un buen sabor de boca.

Xabi Alonso no ha contado con Endrick y, de manera voluntaria, ha desaprovechado un recurso muy valioso que siempre responde. Ahora, el Real Madrid solo espera que en su cesión sin derecho a compra en Lyon pueda reencontrarse con los minutos y la continuidad que tanto necesita.

El club reconoce errores

En el Real Madrid reconocen ahora que con Endrick los tiempos no se gestionaron de la mejor manera. A toro pasado, algunos se preguntan si no habría sido mejor seguir el mismo proceso que se aplicó con Vinicius y Rodrygo, quienes en sus primeras temporadas alternaron el Castilla con el primer equipo, lo que les permitió adaptarse progresivamente al fútbol europeo y ganar protagonismo. Con Endrick no se hizo así, ya que su situación era distinta: venía de ser pieza clave en el Brasileirao conquistado por Palmeiras y de empezar a destacar con la selección brasileña, marcando goles en estadios como Wembley y el Bernabéu. A la postre, esa decisión se analiza ahora como un error.