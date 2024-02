Topuria cuenta toda la verdad de su conversación con Florentino

El flamante campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria, ha desvelado cómo transcurrió la conversación con Florentino Pérez el pasado domingo en la previa del partido que enfrentó al equipo blanco con el Sevilla en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid quiso tener un detalle con el alicantino y le invitó a realizar el saque de honor antes de que comenzase el choque, pero el presidente madridista también le hizo entrega de una camiseta y en ese momento pudieron intercambiar unas palabras. Según Topuria, Florentino le aseguró que el coliseo blanco acogerá una velada de la UFC este año.

«Vamos a traer el show aquí», afirmó el presidente blanco a Ilia Topuria según desveló el peleador. «Florentino me felicitó y me regaló una camiseta. Él apuesta por la UFC en el Bernabéu al 100%. Es un visionario, todos lo sabemos», comentó el hispano-georgiano que fechó el evento en «octubre o noviembre». Sin embargo, no logró obtener ninguna información acerca del culebrón por excelencia del universo madridista. «De Mbappé no me dijo nada», esgrimió con media sonrisa.

Además, Topuria confirmó que tuvo contacto también con los jugadores blancos. «He conocido a prácticamente todos y la verdad que fueron súper majos y muy simpáticos». En cuanto al saque de honor, el peleador apuntó que «fue una experiencia maravillosa recibir todos los aplausos y hacer el saque de honor. Han sido momentos únicos que la vida me ha regalado y que quedarán en mi memoria». En cuanto al nerviosismo del momento, Topuria fue contundente. «No me puse nervioso por eso, venía de pelear por el campeonato del mundo», dijo entre risas.

Cinco años más en la UFC

En la entrevista concedida en El Partidazo de COPE, que se celebró en Alicante delante de más de mil personas y ante la presencia de la gente de confianza que acompaña a Topuria en su día a día, el peleador dejó un titular llamativo. «Me retiraré con 30 ó 32 años pero no me iré sin boxear. Eso es seguro que lo haré», comentó para sorpresa y algarabía de todos los presentes.

El campeón del mundo reconoció estar viviendo el momento más feliz de su vida que va a coincidir, además, con el nacimiento de su segundo hijo, una niña que se llamará Georgina, al igual que su pareja. También habló de la fama que ha conseguido de forma repentina pero que está sabiendo gestionar de la mejor manera. «Sabía que algo así pasaría cuando llegara el momento de conquistar el cinturón. Hay gente que me persigue con el coche por la calle pero estoy muy agradecido al cariño de todos. Quería devolver con este título el apoyo que siempre he tenido de España y de Alicante», dijo a Juanma Castaño.

Algo que demostró tras la entrevista, cuando atendió a todos los fans que se dieron cita en el Teatro Principal de Alicante, firmó autógrafos y se fotografió con todo el que quiso, premiando así a las personas que, en algunos casos, llevaban desde las 11:00 horas de la mañana haciendo cola para poder ver la entrevista con su ídolo y paisano. Y no defraudó.